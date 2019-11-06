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РИА Новости

Ученые назвали новую опасность никотиновой зависимости

05:42 06.11.2019 (обновлено: 11:09 06.11.2019)
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© Fotolia / sharaku1216Сломанная сигарета в пепельнице
Сломанная сигарета в пепельнице
© Fotolia / sharaku1216
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Курение способствует развитию шизофрении и депрессии, почти вдвое увеличивая риск развития этих душевных расстройств. К такому выводу пришли британские генетики. Их исследование опубликовано в журнале Psychological Medicine.
Ученые проанализировали ДНК более полумиллиона жителей Великобритании. Выяснилось, что люди, страдающие шизофренией и депрессией, курили заметно чаще, чем другие участники научного эксперимента.
Кроме того, британцы, страдающие никотиновой зависимостью, более чем в два раза чаще становились шизофрениками и почти в два раза чаще приобретали хроническую депрессию, нежели некурящие исследуемые.
Генетики выдвинули теорию, согласно которой никотин нарушает работу серотонина и дофамина — двух важнейших сигнальных молекул мозга. Именно они участвуют в развитии шизофрении и депрессии.
Курительная комната
Вчера, 14:31РИА Наука
Открыт необычный способ побороть никотиновую зависимость
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ЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаВеликобритания
Популярные комментарии
Всё взаимосвязанно. если русского облажили налогами, штрафами, нет возмождности нормально работать , куча народа в кредитах, то полагаю на нервы это действует даже очень не слабо., человек пытается успокоится начиная выпивать или курить. Сделайте достойную зарплату, понизьте ЖКХ, , понизьте налоги, закройте пивбары, точки по продажам сигарет, сделайте спортивные ФОКи, Сделайте спорт доступным, вообще бесплатным за счёт государства, , а то долги всем прощают, а свой народ только грабят и увидите на сколько сократится число курильщиков лет за 5-10. А то что сигареты убивают все знают. но политика государства убивает в разы быстрее чем никотин
6 ноября, 07:37
Чирков Сергей
2810009
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