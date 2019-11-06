Ученые назвали новую опасность никотиновой зависимости

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Курение способствует развитию шизофрении и депрессии, почти вдвое увеличивая риск развития этих душевных расстройств. К такому выводу пришли британские генетики. Их исследование опубликовано в журнале Psychological Medicine.
Ученые проанализировали ДНК более полумиллиона жителей Великобритании. Выяснилось, что люди, страдающие шизофренией и депрессией, курили заметно чаще, чем другие участники научного эксперимента.
Кроме того, британцы, страдающие никотиновой зависимостью, более чем в два раза чаще становились шизофрениками и почти в два раза чаще приобретали хроническую депрессию, нежели некурящие исследуемые.
Генетики выдвинули теорию, согласно которой никотин нарушает работу серотонина и дофамина — двух важнейших сигнальных молекул мозга. Именно они участвуют в развитии шизофрении и депрессии.