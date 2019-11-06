Поиски пропавшего с танкера "Залив Америка" проводит компания-судовладелец

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Поиски моряка, пропавшего после взрыва танкера " Поиски моряка, пропавшего после взрыва танкера " Залив Америка " в порту Находки , в настоящий момент проводятся силами компании-судовладельца, спасатели работу прекратили, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Наяда".

Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира. К поискам присоединилась и водолазная группа.

СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

"Поиски сегодня продолжаются уже силами компании… (спасатели - ред.) поиски прекратили, истек срок (положенный по закону - ред.). Вчера на совещании (в компании - ред.) было решено, что они будут продолжены до 12 ноября включительно. Это осмотр водной поверхности акватории порта и береговой линии. Также сегодня, если позволит погода, (будут - ред.) привлечены водолазы", - сообщил РИА Новости представитель компании.