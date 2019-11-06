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РИА Новости

Поиски пропавшего с танкера "Залив Америка" проводит компания-судовладелец

05:17 06.11.2019
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© NewsVL.ruТанкер "Залив Америка", на котором взорвался газ
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
© NewsVL.ru
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Поиски моряка, пропавшего после взрыва танкера "Залив Америка" в порту Находки, в настоящий момент проводятся силами компании-судовладельца, спасатели работу прекратили, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Наяда".
Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира. К поискам присоединилась и водолазная группа.
СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
"Поиски сегодня продолжаются уже силами компании… (спасатели - ред.) поиски прекратили, истек срок (положенный по закону - ред.). Вчера на совещании (в компании - ред.) было решено, что они будут продолжены до 12 ноября включительно. Это осмотр водной поверхности акватории порта и береговой линии. Также сегодня, если позволит погода, (будут - ред.) привлечены водолазы", - сообщил РИА Новости представитель компании.
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
3 ноября, 10:25РИА Новости
В Находку прибыли водолазы для поиска моряка с танкера "Залив Америка"
Он добавил, что в поисках задействованы катера и собственные аварийно-спасательные формирования компании "Наяда". Они продолжат поиск, осматривая водную поверхность акватории и береговую линию.
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Взрыв на танкере в НаходкеСледственный комитет РФВладивостокНаходкаПроисшествия
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