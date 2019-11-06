Почти половина россиян готовы работать интенсивнее ради "четырехдневки"

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Почти половина россиян готовы работать интенсивнее ради перехода на четырехдневную трудовую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования Почти половина россиян готовы работать интенсивнее ради перехода на четырехдневную трудовую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования HeadHunter , сообщают "Известия"

В целом за введение нового рабочего графика высказались две трети участников опроса. Против четырехдневки высказались только девять процентов респондентов.

Около трети опрошенных заявили о готовности увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни, чтобы получить еще один выходной.

Оказалось, что для 59 процентов респондентов наиболее предпочтительным днем недели для дополнительного выходного стала пятница.

Кроме того, респондентам предложили выбрать из двух вариантов рабочего графика: пять укороченных трудовых дней или четыре обычных. Первый вариант поддержали 30 процентов опрошенных, второй – 70 процентов.

Впервые речь о сокращении рабочей недели до четырех дней завел премьер-министр Дмитрий Медведев на 108-й сессии Международной организации труда в июне этого года. По его словам, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.