Почти половина россиян готовы работать интенсивнее ради "четырехдневки"

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Почти половина россиян готовы работать интенсивнее ради перехода на четырехдневную трудовую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования HeadHunter, сообщают "Известия".
В целом за введение нового рабочего графика высказались две трети участников опроса. Против четырехдневки высказались только девять процентов респондентов.
Около трети опрошенных заявили о готовности увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни, чтобы получить еще один выходной.
Оказалось, что для 59 процентов респондентов наиболее предпочтительным днем недели для дополнительного выходного стала пятница.
15 сентября, 08:00РИА НовостиВсе за и против четырехдневной рабочей недели
Кроме того, респондентам предложили выбрать из двух вариантов рабочего графика: пять укороченных трудовых дней или четыре обычных. Первый вариант поддержали 30 процентов опрошенных, второй – 70 процентов.
Впервые речь о сокращении рабочей недели до четырех дней завел премьер-министр Дмитрий Медведев на 108-й сессии Международной организации труда в июне этого года. По его словам, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.
В Федерации независимых профсоюзов России считают, что ограничение рабочего времени поможет избежать переутомления, повысит эффективность труда, будет способствовать долголетию и профессиональной трудоспособности.