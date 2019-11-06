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РИА Новости

Почти половина россиян готовы работать интенсивнее ради "четырехдневки"

05:04 06.11.2019
6754
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота в офисе
Работа в офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Почти половина россиян готовы работать интенсивнее ради перехода на четырехдневную трудовую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования HeadHunter, сообщают "Известия".
В целом за введение нового рабочего графика высказались две трети участников опроса. Против четырехдневки высказались только девять процентов респондентов.
Около трети опрошенных заявили о готовности увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни, чтобы получить еще один выходной.
Оказалось, что для 59 процентов респондентов наиболее предпочтительным днем недели для дополнительного выходного стала пятница.
Сотрудники в офисе
15 сентября, 08:00РИА Новости
Все за и против четырехдневной рабочей недели
Кроме того, респондентам предложили выбрать из двух вариантов рабочего графика: пять укороченных трудовых дней или четыре обычных. Первый вариант поддержали 30 процентов опрошенных, второй – 70 процентов.
Впервые речь о сокращении рабочей недели до четырех дней завел премьер-министр Дмитрий Медведев на 108-й сессии Международной организации труда в июне этого года. По его словам, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.
В Федерации независимых профсоюзов России считают, что ограничение рабочего времени поможет избежать переутомления, повысит эффективность труда, будет способствовать долголетию и профессиональной трудоспособности.
Здание Государственной Думы РФ
13 августа, 13:27РИА Новости
В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели
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Обсудить 95
Федерация независимых профсоюзов РоссииДмитрий МедведевПредложение о четырехдневной рабочей неделеHeadHunterОбщество
Популярные комментарии
Если проводить опрос среди чиновников, то понятно. Для них чем меньше контактов с населением - тем лучше. Интересно, а с учителями как? Ведь школы даже на пятидневку перевести не могут без ущерба для программы. Тот же вопрос о работниках сельского хозяйства. Уточните, для кого планируется четырёхдневка?
6 ноября, 05:22
aalex_630
7722008
Все таки ведётся работа с населением, скоро 90 проц. будут согласны.
6 ноября, 06:00
bbuschuew.valery2016
4290312
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