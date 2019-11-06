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РИА Новости

Эксперты рассказали о новом способе кражи данных клиентов банков

04:38 06.11.2019 (обновлено: 11:25 06.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница компании "Лаборатория Касперского"
Сотрудница компании Лаборатория Касперского
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новый способ кражи данных клиентов российских банков связан с похищением информации через доступ к рабочей почте сотрудников финансовых организаций, заявила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова в интервью газете "Известия".
Так, по словам эксперта, сотруднику банка могут прислать "приглашение" на аттестацию на фальшивом HR-портале и затем ему предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты. В таком случае у потенциальной жертвы формируется впечатление, что речь идет об обязательной процедуре, которая может принести денежные бонусы.
Далее, поясняет Щербакова, на ложном портале сотрудника просят авторизоваться через логин и пароль от рабочей почты, после чего эта информация пересылается мошеннику. Затем злоумышленник получает доступ к корпоративной переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов.
"Если логины и пароли от баз данных с персональной информацией о клиентах или сами базы пересылаются в открытом виде, то злоумышленники и их получат в распоряжение", — отметила эксперт.
Она добавила, что "Лаборатория Касперского" узнала о новом способе фишинга от своих клиентов.
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Лаборатория КасперскогоРоссияТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Давно пора отменить деньги, а завести на каждого россиянина специальную книжечку с чипом КИР (Коэффициент Интеллектуального Развития). Раз в пять лет каждый россиянин может улучшить свой КИР, сдав специальный государственный экзамен (СГЭ КИР). По этой книжечке (чипу) каждый сможет отовариваться в магазинах на определенный, соответствующий КИРу диапазон (минимум прожития). На работу россиянина можно принять только в соответствии с КИРом (а не по блату и родственным связям, как сейчас). Каждый россиянин может прозябать на КИРе, довольствуясь минимумом, а может зарабатывать трудовой КИР-Т, который не ограничен, и зависит только от умения и старания работника. Я только не продумал ещё пока КИР-П (пенсионный), но, полагаю, и здесь вопрос можно решить. На любые государственные должности без соответствующего КИРа уже никто не пролезет, никакие жириновские, толстые, матвиенки... И главный по стране - Президент - должен в обязательном порядке иметь Самый Высший КИР! Так как-то...имхо...
6 ноября, 09:21
Aмон Ра
293042016
Я так понимаю деньги лучше хранить в чулке
6 ноября, 04:54
AIAlex Ivanov
5552002
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