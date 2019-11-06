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РИА Новости
Культура

В Москве Диденко представит спектакль "Норма" по мотивам романа Сорокина

04:34 06.11.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВход в здание Театра на Малой Бронной
Вход в здание Театра на Малой Бронной
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Театр на Малой Бронной и Мастерская Брусникина представляют 6 ноября на сцене Дворца на Яузе премьеру спектакля "Норма", поставленного режиссером Максимом Диденко по первому роману писателя Владимира Сорокина, сообщили в пресс-службе театра.
Первая премьера театра на Малой Бронной под художественным руководством Константина Богомолова, созданная совместно с Мастерской Брусникина - "Норма" по роману Сорокина - будет представлена на сцене Дворца на Яузе, где театр в связи с реконструкцией будет играть свои спектакли.
Постановку осуществил известный режиссер-экспериментатор Максим Диденко.
"Я впечатлен текстом, он как сверло, которое вынимает метафизическую основу русского сознания. Понятие нормы с одной стороны статичное, но в то же время текущее: норма постоянно меняется, время течет, жизнь идет, мы меняемся и не замечаем, как нормой, порой, становится то, что какое-то время назад было невозможно представить", - сказал Диденко перед премьерой.
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По мнению режиссера, "русский человек привыкает порой к радикальным и ужасающим вещам, и это хочется исследовать". Для него текст Сорокина как ребус, который хочется разгадать.
Вместе с режиссером над спектаклем работали: драматург Валерий Печейкин, художник Галя Солодовникова, постоянные соавторы Диденко видео-художники Илья Старилов и Олег Михайлов, композитор Алексей Ретинский.
В спектакле заняты: приглашенный актер Евгений Стычкин , артисты театра на Малой Бронной и Мастерской Брусникина.
Премьерные показы пройдут 6, 7, 22 и 23 ноября.
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КультураОлег МихайловВладимир СорокинМоскваРоссия
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