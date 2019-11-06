В Москве Диденко представит спектакль "Норма" по мотивам романа Сорокина

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Театр на Малой Бронной и Мастерская Брусникина представляют 6 ноября на сцене Дворца на Яузе премьеру спектакля "Норма", поставленного режиссером Максимом Диденко по первому роману писателя Владимира Сорокина, сообщили в пресс-службе театра.

Первая премьера театра на Малой Бронной под художественным руководством Константина Богомолова, созданная совместно с Мастерской Брусникина - "Норма" по роману Сорокина - будет представлена на сцене Дворца на Яузе, где театр в связи с реконструкцией будет играть свои спектакли.

Постановку осуществил известный режиссер-экспериментатор Максим Диденко.

"Я впечатлен текстом, он как сверло, которое вынимает метафизическую основу русского сознания. Понятие нормы с одной стороны статичное, но в то же время текущее: норма постоянно меняется, время течет, жизнь идет, мы меняемся и не замечаем, как нормой, порой, становится то, что какое-то время назад было невозможно представить", - сказал Диденко перед премьерой.

По мнению режиссера, "русский человек привыкает порой к радикальным и ужасающим вещам, и это хочется исследовать". Для него текст Сорокина как ребус, который хочется разгадать.

Вместе с режиссером над спектаклем работали: драматург Валерий Печейкин, художник Галя Солодовникова, постоянные соавторы Диденко видео-художники Илья Старилов и Олег Михайлов, композитор Алексей Ретинский.

В спектакле заняты: приглашенный актер Евгений Стычкин , артисты театра на Малой Бронной и Мастерской Брусникина.