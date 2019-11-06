Подлодка ТОФ успешно торпедировала условного противника в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Дизельная подводная лодка Дизельная подводная лодка ТОФ провела торпедную атаку отряда кораблей условного противника в Японском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечении пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский

"Дизельная подводная лодка Приморской флотилии разрядных сил Тихоокеанского флота провела в акватории Японского моря атаку противолодочной ударной группы и отряда кораблей (ОБК) условного противника", - сообщил Воскресенский.

Корабельная противолодочная ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Кореец" и "Метель" при поддержке самолетов противолодочной авиации Ил-38 вела в полигоне боевой подготовки залива Петра Великого поиск подводной лодки.

Субмарина, несмотря на активные действия противолодочных сил, скрытно вошла в район и успешно атаковала тактическую группу двумя практическими торпедами.