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РИА Новости

Подлодка ТОФ успешно торпедировала условного противника в Японском море

04:32 06.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодводная лодка
Подводная лодка
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Подводная лодка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Дизельная подводная лодка ТОФ провела торпедную атаку отряда кораблей условного противника в Японском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечении пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Дизельная подводная лодка Приморской флотилии разрядных сил Тихоокеанского флота провела в акватории Японского моря атаку противолодочной ударной группы и отряда кораблей (ОБК) условного противника", - сообщил Воскресенский.
Корабельная противолодочная ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Кореец" и "Метель" при поддержке самолетов противолодочной авиации Ил-38 вела в полигоне боевой подготовки залива Петра Великого поиск подводной лодки.
Субмарина, несмотря на активные действия противолодочных сил, скрытно вошла в район и успешно атаковала тактическую группу двумя практическими торпедами.
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Затем подводники отработали задачу по атаке отряда кораблей условного противника, состоявшего из малых противолодочных и большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов". Моряки на практике отработали выход в атаку за исключением фактической торпедной стрельбы.
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Николай Воскресенский (флот)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокБезопасность
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