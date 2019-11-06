Подлодка ТОФ успешно торпедировала условного противника в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Дизельная подводная лодка ТОФ провела торпедную атаку отряда кораблей условного противника в Японском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечении пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Дизельная подводная лодка Приморской флотилии разрядных сил Тихоокеанского флота провела в акватории Японского моря атаку противолодочной ударной группы и отряда кораблей (ОБК) условного противника", - сообщил Воскресенский.
Корабельная противолодочная ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Кореец" и "Метель" при поддержке самолетов противолодочной авиации Ил-38 вела в полигоне боевой подготовки залива Петра Великого поиск подводной лодки.
Субмарина, несмотря на активные действия противолодочных сил, скрытно вошла в район и успешно атаковала тактическую группу двумя практическими торпедами.
20 сентября 2018, 00:36РИА НовостиВ Петербурге спустят на воду дизельную подводную лодку "Кронштадт"Длина подводной лодки проекта 677 составляет 66,8 метра, ширина - 7,1 метра, автономность - 45 суток, экипаж - 35 человек, предельная глубина погружения - 300 метров, скорость подводного хода - 21 узел.
Затем подводники отработали задачу по атаке отряда кораблей условного противника, состоявшего из малых противолодочных и большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов". Моряки на практике отработали выход в атаку за исключением фактической торпедной стрельбы.