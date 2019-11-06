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РИА Новости

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова

04:12 06.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочая встреча В.Путина с М.Котюковым
Рабочая встреча В.Путина с М.Котюковым
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Рабочая встреча В.Путина с М.Котюковым. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого числа бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Во время заседания совета по русскому языку главе государства привели пример Воронежского государственного университета — там при наборе групп в магистратуру имеется лишь шесть бюджетных мест. Сама группа при этом не может быть меньше 12 человек.
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По словам президента, это стало неожиданным для него. Он попросил присутствующих прокомментировать этот факт.
"Если в магистратуре группа считается полноценной в 12 человек, а у нас всего шесть бюджетных мест, то как ее можно сформировать?" — задал он вопрос Котюкову.
По словам главы Минобрнауки, ситуация с приемом на филологические факультеты можно объяснить тем, что в настоящее время, согласно статистическим данным, за бюджетный счет проходит обучение около 40% абитуриентов, а остальные учатся на платной основе либо за счет работодателей. Соответствующие показатели учитываются в ходе распределения контрольных цифр приема.
"Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Плохо!" — оценил это объяснение Путин.
Президент призвал скорректировать эти правила. "Если уж вы ввели правило, согласно которому группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, значит дайте им 12 бюджетных мест", — подчеркнул он.
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По словам президента, нельзя рассчитывать на то, что шесть человек станут за свой счет обучаться филологической специальности — так как она не приносит таких доходов, как, например, нефть и газ.
"Конечно, я понимаю, что министерство федеральное должно руководствоваться большими данными, большими цифрами, но все-таки надо смотреть, что происходит в жизни реальной", — отметил глава государства.
Путин призвал Котюкова устранить противоречия и "навести порядок" в этом вопросе.
Министр в ответ заявил, что в настоящее время в эту методику вносятся изменения.
Глава государства дал Котюкову указание после внесения изменений доложить ему о проделанной работе.
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Обсудить 18
Михаил КотюковВоронежский государственный университетМинистерство образования и науки РФВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Недостаток бюджетных мест - «единственный» недостаток в образовании.
6 ноября, 05:45
vyachnick Новиков
16111105
В народ пусть этот котюков выйдет ему там быстро объяснят проблемы мест на местах кто и где и как!
6 ноября, 05:54
АНАндрюха Николаев
1020001
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