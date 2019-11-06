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РИА Новости

Бутиной могут предложить работу в Госдуме, предположил Слуцкий

04:01 06.11.2019 (обновлено: 07:30 06.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что предложит освобожденной из американской тюрьмы россиянке Марией Бутиной работать в ГД.
Слуцкий ранее говорил, что встретился с Бутиной после ее возращения на родину.
"Может быть, да, можете сказать, что не исключил... через недельку примем решение и тут же скажем", - сказал Слуцкий РИА Новости в ответ на вопрос, сделал ли он Бутиной предложение по работе и может ли она пойти работать в Госдуму.
Собеседник агентства также добавил, что Бутина должна сама принять решение.
Мария Бутина
4 ноября, 06:23РИА Новости
Бутина назвала условия содержания в американской тюрьме пыткой
"Мы это уже обсудили, просто пусть она сама примет решение для себя, зачем мы будем без нее ее женить. Десятого ноября у нее день рождения, отпразднует, вернется в Москву, и там все будет видно", - пояснил он.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево утром 26 октября.
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Леонид СлуцкийМария БутинаГосдума РФСШАВ мире
Популярные комментарии
Я так понял нужно где нибудь за что нибудь отсидеть ...и тогда тебе откроются все двери)
6 ноября, 04:48
AIAlex Ivanov
810001
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