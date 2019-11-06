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РИА Новости

Боливия потеряла почти 170 миллионов долларов за две недели протестов

04:00 06.11.2019
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© REUTERS / Ueslei MarcelinoАкция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Ueslei Marcelino
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Экономика Боливии потеряла 167 миллионов долларов за первые две недели забастовки и протестов противников переизбрания президента страны Эво Моралеса, заявил министр экономики Луис Арсе.
Оппозиционеры в Боливии, оспаривающие результаты президентских выборов, 22 октября объявили о начале бессрочной забастовки в городе Санта-Крусе – экономическом центре страны.
"Мы подсчитали ... наряду с данными, предоставленными INE (Национальным институтом статистики), что за эти 14 дней страна потеряла 167 миллионов долларов", - приводит слова Арсе радио Red Patria Nueva.
По словам министра, сильнее всего забастовка ударила по транспортному и торговому сектору, а также государственным службам, которые вместе теряли в среднем почти по 12 миллионов долларов в день до понедельника.
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Арсе подчеркнул, что ущерб лишь возрастет и отразится на ВВП страны, если будет объявлено о закрытии государственных учреждений и границ.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. В стране начались протесты и переросли в жестокие беспорядки во многих регионах. Протестующие оппозиционеры подожгли по меньшей мере одно региональное отделение Избирательного суда. В соцсетях и местных СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, горы пылающих бюллетеней в Тарихе и костров перед избиркомом в Кочабамбе.
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