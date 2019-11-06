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РИА Новости

Помпео обсудил Йемен, Сирию и Ирак с госминистром Саудовской Аравии

03:55 06.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник встретился с государственным министром по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром и обсудил ситуацию в Йемене, Сирии, Ираке и Ливане, говорится в распространенном в среду сообщении госдепартамента.
"Госсекретарь выразил признательность Саудовской Аравии за помощь в содействии достижению соглашения между правительством Йеменской Республики и Переходного совета Южного Йемена. Они согласились с тем, что это было важным шагом на пути вперед к всеобъемлющему политическому решению конфликта", - сказано в документе.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили последние события в Сирии, Ираке и Ливане, а также противодействие Ирану, говорится в сообщении.
Во вторник международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из ряда действующих на юге страны организаций, в том числе Переходного совета Южного Йемена, подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена.
Государственный секретарь США Майк Помпео
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В августе сепаратисты захватили у правительственных сил госучреждения и военные базы в Адене, объявленном правительством временной столицей Йемена после захвата власти на севере мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами). Саудовская Аравия вмешалась в ситуацию, чтобы примирить бывших союзников по коалиции против хуситов, но правительство Йемена потребовало отхода сил сепаратистов от всех захваченных ими позиций и прекращения участия ОАЭ, поддержавших Переходный совет Южного Йемена, в арабской коалиции. Ранее ОАЭ заявили, что вывели свои войска из Адена после четырех лет участия в войне на стороне йеменского правительства.
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Майк ПомпеоАдель аль-ДжубейрАнсар АллаСаудовская АравияСирияВ мире
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