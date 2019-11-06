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РИА Новости

Амурского тигра Дизеля доставили в США из Московского зоопарка

03:44 06.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМолодая амурская тигрица
Молодая амурская тигрица
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Амурского тигра Дизеля перевезли из зоопарка Москвы в зоопарк Генри Дурли в США, во время перелета он вел себя спокойно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.
Ранее в зоосаде РИА Новости заявили, что двухгодовалого самца амурского тигра передадут в американский зоопарк и океанариум Генри Дурли городе Омаха (штат Небраска) в рамках Европейской программы по сохранению популяции данного вида в неволе.
"Амурский тигр Дизель из Московского зоопарка 29 октября совершил перелет в США. Потребовалось более 24 часов, чтобы доставить редкого хищника на новое место жительства... Сюда Дизель переехал по рекомендации координатора Европейской программы по сохранению популяции амурского тигра в неволе", - сообщили в пресс-службе.
Перед вылетом тигр прошел последний этап ветеринарного осмотра, врач измерил все жизненные показатели хищника, а затем вколол ему антидот, чтобы тигр отошел от процедуры обездвиживания. По словам пресс-службы, тигр быстро пришел в себя и всю дорогу до аэропорта сохранял полное спокойствие.
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"Уже в аэропорту он немного понервничал из-за большого количества посторонних незнакомых звуков и запахов. Свое недовольство происходящим тигр выражал устрашающим утробным звуком, напоминающим приглушенный рык. Также Дизель слегка раскачивал клетку, так что сопровождавшим его сотрудникам зоопарка пришлось успокаивать хищника и даже закрыть тканью вентиляционное окно, чтобы ничто не тревожило тигра", - добавили в пресс-службе.
Во время перелета Дизель вел себя спокойно и пил много воды, так как пищу хищникам во время подобных перелетов не дают. После приземления его встретили специалисты американского зоопарка и погрузили в спецтранспорт, на котором ему предстояло еще шесть часов добираться до зоопарка Омахи.
"Сейчас тигр уже с любопытством осваивает свои владения, знакомится с киперами (сотрудники зоопарка - ред.). Ближайший месяц он будет находиться на карантине, а за его самочувствием продолжат наблюдать ветеринары. Специалисты Московского зоопарка регулярно получают от американских коллег отчеты о состоянии хищника", - отметили в пресс-службе.
Тигр Дизель родился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2017 году. Прошлым летом хищник переехал на экспозицию, где провел более года, неизменно пользуясь вниманием и любовью посетителей. Отец Дизеля попал в Московский зоопарк из природы, поэтому генетический ресурс его потомков имеет особую ценность.
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Земля - РИА НаукаРоссияСШАОбщество
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