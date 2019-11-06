Амурского тигра Дизеля доставили в США из Московского зоопарка

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Амурского тигра Дизеля перевезли из Амурского тигра Дизеля перевезли из зоопарка Москвы в зоопарк Генри Дурли в США, во время перелета он вел себя спокойно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.

Ранее в зоосаде РИА Новости заявили, что двухгодовалого самца амурского тигра передадут в американский зоопарк и океанариум Генри Дурли городе Омаха (штат Небраска) в рамках Европейской программы по сохранению популяции данного вида в неволе.

"Амурский тигр Дизель из Московского зоопарка 29 октября совершил перелет в США. Потребовалось более 24 часов, чтобы доставить редкого хищника на новое место жительства... Сюда Дизель переехал по рекомендации координатора Европейской программы по сохранению популяции амурского тигра в неволе", - сообщили в пресс-службе.

Перед вылетом тигр прошел последний этап ветеринарного осмотра, врач измерил все жизненные показатели хищника, а затем вколол ему антидот, чтобы тигр отошел от процедуры обездвиживания. По словам пресс-службы, тигр быстро пришел в себя и всю дорогу до аэропорта сохранял полное спокойствие.

"Уже в аэропорту он немного понервничал из-за большого количества посторонних незнакомых звуков и запахов. Свое недовольство происходящим тигр выражал устрашающим утробным звуком, напоминающим приглушенный рык. Также Дизель слегка раскачивал клетку, так что сопровождавшим его сотрудникам зоопарка пришлось успокаивать хищника и даже закрыть тканью вентиляционное окно, чтобы ничто не тревожило тигра", - добавили в пресс-службе.

Во время перелета Дизель вел себя спокойно и пил много воды, так как пищу хищникам во время подобных перелетов не дают. После приземления его встретили специалисты американского зоопарка и погрузили в спецтранспорт, на котором ему предстояло еще шесть часов добираться до зоопарка Омахи.

"Сейчас тигр уже с любопытством осваивает свои владения, знакомится с киперами (сотрудники зоопарка - ред.). Ближайший месяц он будет находиться на карантине, а за его самочувствием продолжат наблюдать ветеринары. Специалисты Московского зоопарка регулярно получают от американских коллег отчеты о состоянии хищника", - отметили в пресс-службе.