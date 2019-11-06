В "Гоголь-центре" пройдет праздничный вечер в честь 30-летия театра

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Праздничный вечер пройдет в среду, 6 ноября, на сцене " Праздничный вечер пройдет в среду, 6 ноября, на сцене " Гоголь-центра " по случаю 30-летия театра "Балет Москва", сообщили в пресс-службе театра.

В программе юбилейного вечера - фрагменты работ, вошедших в "золотой" фонд театра - постановки российских и зарубежных хореографов.

Зрители увидят отрывки из спектаклей – "Эквус" Анастасии Кадрулевой и Артема Игнатьева, "Танцпол" Йеруна Вербрюггена, "Транскрипция цвета" Хуанко Аркеса, "Кафе Идиот" Александра Пепеляева и "Все пути ведут на Север" Карин Поньес. Две последние работы театра – лауреаты премии "Золотая Маска" в номинации "Лучший спектакль современного танца". Над концепцией специальной программы к 30-летию работали Евгений Кулагин и хореограф Иван Евстегнеев.

"Балет Москва" - один из сильных хореографических театров России, художественная политика которого основана на синтезе классики и новаторства, в театре две группы артистов - классического и современного танца.

"Мы работаем с российскими и зарубежными хореографами нового поколения, чьи имена заметны на мировой сцене. Все спектакли были созданы в сотрудничестве с нашими артистами, и не имеют аналогов в других театрах", - сказала директор театра Елена Тупысева.

Яркая иллюстрация подхода к репертуару - последняя смелая работа театра с Йеруном Вербрюггеном. Молодой бельгийский хореограф специально к юбилейному сезону поставил спектакль "Танцпол", где на одной сцене объединил классическую и современную труппы театра, оставшись верным своему авангардному стилю. Музыку специально для этой постановки написал шведский композитор Стефан Левин.