Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T03:29Z
https://ria.ru/20191106/1560615241.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150085/86/1500858656_0:184:2811:1765_1036x0_80_0_0_2b86479ce2565e7888ef6546f4934e3f.jpg
РИА Новости
Культура

В "Гоголь-центре" пройдет праздничный вечер в честь 30-летия театра

03:29 06.11.2019
401
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФрагмент афиши на здании театра "Гоголь-центр"
Фрагмент афиши на здании театра Гоголь-центр
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Фрагмент афиши на здании театра "Гоголь-центр". Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Праздничный вечер пройдет в среду, 6 ноября, на сцене "Гоголь-центра" по случаю 30-летия театра "Балет Москва", сообщили в пресс-службе театра.
В программе юбилейного вечера - фрагменты работ, вошедших в "золотой" фонд театра - постановки российских и зарубежных хореографов.
Зрители увидят отрывки из спектаклей – "Эквус" Анастасии Кадрулевой и Артема Игнатьева, "Танцпол" Йеруна Вербрюггена, "Транскрипция цвета" Хуанко Аркеса, "Кафе Идиот" Александра Пепеляева и "Все пути ведут на Север" Карин Поньес. Две последние работы театра – лауреаты премии "Золотая Маска" в номинации "Лучший спектакль современного танца". Над концепцией специальной программы к 30-летию работали Евгений Кулагин и хореограф Иван Евстегнеев.
"Балет Москва" - один из сильных хореографических театров России, художественная политика которого основана на синтезе классики и новаторства, в театре две группы артистов - классического и современного танца.
Сотрудник полиции
29 октября, 10:59РИА Новости
Девушку обокрали на проходившем в полной темноте спектакле "Гоголь-центра"
"Мы работаем с российскими и зарубежными хореографами нового поколения, чьи имена заметны на мировой сцене. Все спектакли были созданы в сотрудничестве с нашими артистами, и не имеют аналогов в других театрах", - сказала директор театра Елена Тупысева.
Яркая иллюстрация подхода к репертуару - последняя смелая работа театра с Йеруном Вербрюггеном. Молодой бельгийский хореограф специально к юбилейному сезону поставил спектакль "Танцпол", где на одной сцене объединил классическую и современную труппы театра, оставшись верным своему авангардному стилю. Музыку специально для этой постановки написал шведский композитор Стефан Левин.
В январе 2020 года современная труппа представит новую работу "Смерть и Девушка" в хореографии Исана Рустема, а в сентябре состоится дебют в России голландского хореографа Вубке Куйдерсма с участием артистов классической труппы.
Килилл Серебренников
10 сентября, 12:10Культура
Первой премьерой сезона в Гоголь-центре станет "Палачи" Серебренникова
000000
Обсудить 0
КультураГоголь-центрМоскваРоссия
Рекомендуем
Режиссер Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе похвалил "Джокера" и объяснил, почему отказался его снимать
Вход в здание Театра на Малой Бронной
В Москве Диденко представит спектакль "Норма" по мотивам романа Сорокина
Курдский блокпост в районе Манбидж на трассе М4, переданный сирийской армии
Россия готова помочь властям Сирии взять под контроль лагеря SDF
Ingo Arndt. Работа победителя конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
Призрак, 101 крокодил и носки для фламинго: лучшие фото дикой природы
Пожар на месте ДТП в Смидовичском районе, Еврейской автономной области. 5 ноября 2019
В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек
Последний коммунистический руководитель ГДР, генеральный секретарь СЕПГ и председатель Госсовета Эгон Кренц
Эгон Кренц: КГБ знал о падении Берлинской стены за неделю до 9 ноября
В Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа
На Урале власти проверят работу детдома, где забеременели три воспитанницы
Мастерство или ремесло? Маша Трауб о том, как пишутся книги
Мастерство или ремесло? Маша Трауб о том, как пишутся книги
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совет Федерации одобрил закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте
В Египте нашли уникальную гробницу-катакомбы с мумиями
Писатель Стивен Кинг
Стивен Кинг рассказал о своих впечатлениях после просмотра "Доктора Сон"
Автомобиль следственного комитета (СК) России
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
Зал судебных заседаний
На Урале суд отклонил иск уволенной за откровенные фото тренера
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки в колонию предположительно наркотического вещества с использованием кошки
В Татарстане сотрудники УФСИН передали в приют кошку-наркокурьера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:52Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на завод по обогащению урана
18:50Эксперт рассказала о недостатках педагогического образования в России
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
Лента новостейМолния