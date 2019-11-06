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РИА Новости
Туризм

Сноуборд, ночные клубы и вулканы - как отдыхают бортпроводники

03:47 06.11.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКанатная дорога горно-туристического центра в Красной Поляне
Канатная дорога горно-туристического центра в Красной Поляне
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру по просьбе РИА Новости выяснил у бортпроводников, работающих в авиакомпаниях России и Европы, что многие представители этой профессии предпочитают проводить свои отпуска в активном режиме - путешествовать, кататься на горных лыжах, ходить в походы.
Работа бортпроводника считается достаточно трудной и физически, и психологически. Организм испытывает большие перегрузки, пассажиры встречаются разные - и с боязнью летать, и с плохим самочувствием, и нетрезвые - со всеми надо поладить, всех успокоить. Поэтому почти во всех авиакомпаниях у стюардесс и стюардов отпуска продолжительные - 50-70 дней.
Старший бортпроводник-инструктор по сервису "Уральских авиалиний" Татьяна Гвоздева считает, что бортпроводник – это профессия, которая становится стилем жизни, когда человек уже не может жить без взлетов и посадок. Она также сообщила, что бортпроводники имеют длинные отпуска - до 70 дней при условии налета более 500 часов в год. Ее коллега, старший бортпроводник той же авиакомпании Катерина Поликарпова вспомнила, что ее самый запоминающийся отпуск прошел в Мексике. "В Канкуне мы посещали клубы, известные на весь мир, например, Coco-Bongo. Но самое впечатляющее было в этой поездке - плавание с дельфинами в открытом море. Это непередаваемые эмоции, когда два дельфина несут тебя над водой, а ты паришь как птица", - рассказала стюардесса.
Начальник службы безопасности авиакомпании Utair в Ростове-на-Дону Анна Митяй, которая в детстве профессионально занималась горными лыжами, сообщила, что сейчас хотя бы раз в год выбирается покорять новые вершины. "Курорт Домбай покорил меня, как любителя активного зимнего отдыха. Люблю путешествовать большой шумной компанией с семьей и близкими друзьями", - уточнила она.
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Активный отдых на земле предпочитает и бортпроводник авиакомпании S7 Airlines Владимир Коняев, который любит все необычное и новые эмоции, так как именно они являются самым приятным воспоминанием об отпуске. "Выбор страны часто зависит от времени года, но в любом месте нахожу себе занятие по душе: если еду на океан, то обязательно иду серфить, если зимой в горы - катаюсь на сноуборде. Иногда решаю, куда поехать прямо в день вылета, покупаю билеты и вперед, навстречу приключениям! Не люблю зависеть от обстоятельств, поэтому обычно путешествую один и налегке", - рассказал он.
Старший бортпроводник AirBaltic Лаймонас Римша отметил, что его любимым местом отдыха остается остров Бали в Индонезии. "Ночное посещение вулкана Иджен с голубой лавой, трехдневная поездка на соседний остров Комодо, чтобы увидеть драконов (комодский дракон - так здесь называют местных варанов) и плаванье с мантами - это все "вау". Скутер плюс жажда приключений - вот мой рецепт отпуска на Бали! Однако самый запоминающийся отпуск я провел на Мадагаскаре, где мы с двумя коллегами провели почти три недели, исследуя остров", - поделился впечатлениями он.
Супервайзер (или бортпроводник) AirAstana Эльмира Жалимбетова уверена, что может подстроиться под любой вид отдыха. "Главное - выдержать баланс. Если ехать с детьми, то подбираю вариант, чтобы каждому было комфортно в плане передвижений и активностей. Если без детей, то стараюсь больше увидеть, больше попробовать и двигаться, но мало спать. Чем больше путешествуешь, тем больше кажется, что мало где побывала. В этой связи могу точно сказать, что я открыта миру, и копилка любимых стран пополняется", - сказала она.
Старшая стюардесса авиакомпании Finnair Сату Ярвеля предпочитает проводить как можно больше времени с друзьями и с семьей - мужем, двумя сыновьями и собакой. "Мы любим активный отдых на свежем воздухе - парусный спорт, лыжи, походы. У нас есть парусная лодка и загородный домик, поэтому во время летних отпусков я предпочитаю оставаться в Финляндии и любоваться видами самого прекрасного архипелага в мире. Кроме того, люблю открывать для себя новые направления, поэтому редко выбираю те же города, куда летаю по работе", - поделилась своим опытом финская стюардесса.
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