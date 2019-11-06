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РИА Новости

Эксперты рассказали, какой металл будет дорожать быстрее золота

03:50 06.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСлиток палладия
Слиток палладия
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Слиток палладия. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Цена палладия на мировом рынке в прошлом году уже превысила стоимость золота, а в текущем - подросла еще на 40%, и это далеко не предел, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. Палладий сейчас торгуется по 1,8 тысячи долларов за унцию против 1,5 тысячи долларов за унцию золота, а к концу года, по прогнозу аналитиков, стоимость металла может перешагнуть и через 2 тысячи долларов.
"Ралли палладия в основном вызвано фундаментальными факторами: предложение не способно достаточно быстро отреагировать на растущий спрос в автомобильной промышленности Европы и Китая", - заявил РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.
Палладий используется в изготовлении выхлопных катализаторов для бензиновых двигателей, а поскольку крупнейшие страны ужесточают требования к экологичности транспорта, спрос на металл продолжит расти, уверен эксперт.
"Не может быть максимальной цены для палладия как таковой до тех пор, пока мы не достигнем уровня, на котором более целесообразно использовать другой металл, такой как платина, или пока замедление мировой экономики не приведет к снижению спроса на новые автомобили", - сказал Хансен.
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"Несмотря на широкую и продолжительную полемику на тему скорой замены дорогого палладия более дешевой платиной, этого пока не происходит. Это сложный и небыстрый технологический процесс, к тому же - очень затратный", - заметил главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. "Переход на другие виды транспорта – в частности, на электромобили, где палладий не используется, будет долгим, поэтому угрозы ценам со стороны этого сегмента тоже пока нет", - добавил он.
Вряд ли ситуацию изменит и возобновление интереса к дизельным автомобилям, в которых используется платина, заявила аналитик товарных рынков "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Дефициту палладия по ее словам, будет способствовать целый ряд факторов: это снижение производства платиноидов в РФ, продолжающиеся проблемы у производителей в ЮАР, неизвестная ситуация с палладиевым фондом "Норникеля", который создавался для покрытия дефицита металла на рынке. Даже запуск нового рудника в США в 2019 году не изменит ситуацию - рост производства нивелируется его снижением у компаний Vale и Glencore в Канаде, заключила Лукичева.
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Glencore InternationalНорильский никельПромсвязьбанкМоскваРоссияСШАЭкономика
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