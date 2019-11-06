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РИА Новости

Стало известно, сколько заемщиков МФО сталкивается с "серыми" кредиторами

03:35 06.11.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевРеклама микрофинансовой организации
Реклама микрофинансовой организации
© РИА Новости / Александр Кряжев
Реклама микрофинансовой организации. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Каждый десятый потенциальный клиент микрофинансовых организаций в России сталкивался с "серыми" кредиторами, при этом более трети потенциальных заемщиков не могут отличить легального кредитора от мошенника, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".
Компания с 14 по 31 октября проводила через соцсети собеседование совершеннолетних граждан, интересующихся получением микрозаймов. Итоговое исследование включает в себя ответы одной тысячи респондентов.
"Согласно полученным результатам, у 11,5% … имеется собственный негативный опыт взаимодействия с "серыми" кредиторами, а у 5,9% была возможность наблюдать аналогичный опыт знакомых", - отмечают в компании.
По данным аналитиков, 33,8% потенциальных заемщиков сообщили, что не смогут отличить легальную МФО от мошенников, которые только маскируются под нее. Еще 12,6% респондентов заявили, что изучали информацию о нелегальных кредиторах в прессе, но сами с их деятельностью не сталкивались. А 5,7% не только наслышаны о них, но и с легкостью могут указать их местоположение в своем населенном пункте.
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Наконец, 30,5% сообщили, что о существовании незаконных компаний на рынке микрокредитования впервые узнали во время исследования.
Банк России в июле сообщил, что в первом полугодии текущего года выявил 1024 нелегальных кредиторов, при этом 18% из них выдавали себя за микрофинансовые организации.
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РоссияОбществоЭкономика
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