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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Россия приступит к массовому обновлению стратегической системы ГЛОНАСС

03:18 06.11.2019
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© Фото : Минобороны России Пуск ракеты "Союз-2.1Б" с российским навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты Союз-2.1Б с российским навигационным космическим аппаратом Глонасс-М с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны России
Пуск ракеты "Союз-2.1Б" с российским навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Россия планирует провести в 2020 году пять запусков навигационных спутников для обновления орбитальной группировки ГЛОНАСС, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Последние пять лет Россия запускала в космос не более двух навигационных спутников в год. При этом большая часть группировки ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока. В этой связи в 2019 году в работе системы происходили множественные сбои, когда в рабочем состоянии оставался 21 аппарат, хотя для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
"На следующий год планируется запуск двух последних спутников серии "Глонасс-М" и начало обновления системы на космические аппараты нового поколения, речь идет о запуске двух "Глонасс-К" и первого аппарата поколения "Глонасс-К2", - рассказал собеседник агентства.
Все запуски будут проводиться с космодрома Плесецк на ракетах "Союз-2".
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Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасса-М", семь и девять - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасса-М", 10 лет - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2").
Как ранее сообщалось, до конца 2019 года планируется вывести на орбиту спутник "Глонасс-М". Запуск планируется на 10 декабря с космодрома Плесецк.
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, еще два - на техническом обслуживании.
Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) – одна из двух (наравне с GPS) полностью сформированных таких систем в мире. Свои системы сейчас развертывают Китай и Европа, соответственно, BeiDou и Galileo. ГЛОНАСС транслирует закрытый военный сигнал для российских Вооруженных сил - как для ориентации военнослужащих и техники на местности, так и наведении высокоточного и стратегического оружия на цель. Гражданский сигнал предоставляется на открытой и бесплатной основе всем пользователям в мире.
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Хочу стать космонавтомПлесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаСоюзРоссия
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