Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект , который обязывает перед продажей компьютеров и смартфонов устанавливать на них российское программное обеспечение.

С такой инициативой выступили депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.

Поправки вносятся в статью 4 федерального закона "О защите прав потребителей".

Закон предусматривает, что при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленным программным обеспечением потребителю должна предоставляться возможность использования предварительно установленного российского ПО.

Согласно документу, перечень отдельных видов таких товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предустановлены, а также порядок такой установки определяет правительство России.

Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Как указывается в пояснительной записке, эти изменения затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

Авторы законопроекта заявляют, что он направлен на обеспечение для российских пользователей интернета и услуг связи возможности использовать это оборудование без необходимости установки дополнительных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями таких устройств.

Также депутаты рассчитывают, что новая норма обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить число злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере IT.

Кроме того, по их мнению, законопроект предоставит российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей.