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РИА Новости

Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

03:10 06.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает перед продажей компьютеров и смартфонов устанавливать на них российское программное обеспечение.
С такой инициативой выступили депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.
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Поправки вносятся в статью 4 федерального закона "О защите прав потребителей".
Закон предусматривает, что при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленным программным обеспечением потребителю должна предоставляться возможность использования предварительно установленного российского ПО.
Согласно документу, перечень отдельных видов таких товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предустановлены, а также порядок такой установки определяет правительство России.
Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Как указывается в пояснительной записке, эти изменения затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
Авторы законопроекта заявляют, что он направлен на обеспечение для российских пользователей интернета и услуг связи возможности использовать это оборудование без необходимости установки дополнительных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями таких устройств.
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Также депутаты рассчитывают, что новая норма обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить число злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере IT.
Кроме того, по их мнению, законопроект предоставит российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей.
Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев также, в свою очередь, заявил, что законопроект, во-первых, направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, будет способствовать развитию отечественных IT-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.
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Обсудить 3
Олег НиколаевАлександр ЮщенкоВладимир ГутеневГосдума РФТехнологииОбщество
Популярные комментарии
А закон по защите прав оставляет ли мне еще какое нибудь право? Например не покупать смартфоны использующие российское ПО? Закон тупо для продвижения интереса приближенных компаний, потребителя и не спрашивали.
6 ноября, 03:53
ppartyzan43
1900001
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