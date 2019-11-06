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РИА Новости

Экс-посол Австрии рассказал о геополитической ошибке Горбачева

03:10 06.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев перед началом военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Экс-президент СССР Михаил Горбачев перед началом военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев перед началом военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев допустил ошибку, не заключив в 1990 году договор о нерасширении НАТО на восток после соответствующих обещаний со стороны госсекретаря США Джеймса Бейкера, сказал РИА Новости бывший посол Австрии в Москве, а также в ГДР и ФРГ Фридрих Бауэр.
Фридрих Бауэр был послом в ГДР (1973-1977), затем в ФРГ (1986-1990), где застал падение Берлинской стены, а после - в Советском Союзе и России (1990-1995).
Вопрос о достижении в 1990 году договоренности между Советским Союзом и США о том, что объединение Германии не приведет к расширению НАТО на восток, по сей день остается конфликтным. Российские власти утверждают, что договоренность имела место в устной форме, и альянс нарушил ее, начав не прекратившуюся до сих пор экспансию трансатлантического военного альянса на восток. В НАТО же отрицают нарушение договоренности, ссылаясь на отсутствие письменных доказательств. Сам Горбачев впоследствии то подтверждал, то опровергал существование такой гарантии.
"В феврале или марте 1990 года госсекретарь США Джеймс Бейкер был с визитом у Горбачева в сопровождении американского посла в Москве, которого я знаю лично. Конечно, Горбачев затронул вопрос НАТО, и Бейкер ответил: "НАТО не продвинется на восток ни на пядь". Записи этой фразы нет, то есть Горбачев не записывал разговор и, на мой взгляд, тут он допустил вторую ошибку. Когда я слышу, что говорит Бейкер, я сразу думаю, что надо предложить заключить договор, не так ли? Но он этого не сделал. В советских, российских архивах никак не зафиксировано, что разговор состоялся", - сказал Бауэр.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
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По его словам, 1 ноября 1989 года, за восемь дней до падения Берлинской стены, последний коммунистический руководитель ГДР Эгон Кренц посетил Горбачева, который уже тогда дал согласие на объединение Германии, речь шла лишь об условиях.
"При всех размытых формулировках в этой коммуникации, которые появились в прессе, Горбачев был готов оставить ГДР. Я лично так считаю после бесед с окружением Кренца, хотя я в тот момент был в Бонне. Речь шла уже только об условиях. Главной темой была НАТО, было много и посторонних тем, как то: каким будет сотрудничество СССР и новой Германии, каковы финансовые обязательства ФРГ и так далее. Но главной темой была НАТО", - рассказал бывший австрийский дипломат.
С октября 2019 года по октябрь 2020 года в Германии проводят так называемый юбилейный год Германского единства. В частности, 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены, а 3 октября 2020 года отпразднуют 30 лет Германского единства.
Берлинская стена - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяженность стены составляла 155 километров.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Вчера, 13:59РИА Новости
Штайнмайер поблагодарил Горбачева за его вклад в воссоединение Германии
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Германская Демократическая РеспубликаНАТОДжеймс БейкерМихаил ГорбачевРоссияВ мире
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