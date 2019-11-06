Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Диетологи рассказали РИА Новости, сколько нужно есть на завтрак, чтобы взбодриться и не чувствовать голод как можно дольше, стоит ли менять традиционное молоко на модное сейчас молоко растительного происхождения, а также о каких привычных блюдах на завтрак стоит забыть.

Бодрость на весь день

Опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что завтракать нужно обязательно. По мнению кандидата медицинских наук, главного врача клиники "Питание и здоровье" Дарьи Русаковой, первый прием пищи должен быть достаточно сытным.

"Обязательно необходимо завтракать и детям, и взрослым, это должно быть традицией в семье, потому что, если человек не позавтракал, у него не запустился обмен веществ, организм не проснулся, и, конечно, он долго будет раскачиваться для того, чтобы привести себя в бодрую рабочую форму", - говорит она.

По ее словам, в завтраке обязательно должен присутствовать белок и углеводы.

"Это могут быть блюда из творога, яйца, также допускаются небольшое количество рыбы, мяса или птицы. А для того, чтобы получить еще углеводы, энергию можно дополнить это салатом. Или, если вы активно занимаетесь спортом и тратите много энергии, то можно крупяной гарнир, кашу какую-нибудь. Чтобы каша была посытнее, и чувство сытости оставалось на более долгое время, в кашу можно добавлять молоко как животного происхождения, так и растительного", - считает Русакова.

При этом, отмечает диетолог, еды должно быть столько, чтобы потом не было чувства тяжести и дискомфорта.

"Овсянка, сэр"

А по мнению заведующей кафедрой терапевтических дисциплин 2 Пятигорского медико-фармацевтического института, кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Лейлы Болатчиевой, самый оптимальный вариант для завтрака - это овсянка. Она дает чувство сытости на долгое время и имеет защитную функцию.

"Овсянка долго не уходит из желудка, она обволакивает стенки желудка, играет дополнительную защитную роль в дополнение к нашей слизи. Обволакивающий эффект позволяет желудку длительное время находиться в состоянии покоя, нет чувства голода, нет раздражения собственными ферментами и соляной кислотой", - говорит она.

По словам Болатчиевой, кашу можно варить, как на воде, так и на молоке. И, если нет проблем, связанных с жировым обменом, то в кашу еще можно добавить кусочек сливочного масла для вкуса и сытности.

Что касается модного сейчас молока растительного происхождения - кокосового, миндального, соевого, - диетологи сошлись во мнении, что если нет непереносимости традиционного молока, то такими альтернативами увлекаться не стоит.

"Людям, которые не имеют проблем с непереносимостью коровьего белка, то желательно использовать все-таки натуральное молоко, потому что все-таки только продукты животного происхождения имеют широкий спектр по аминокислотному составу, содержат все необходимые аминокислоты. А растительное молоко в данном случае проигрывает", - говорит диетолог Русакова.

Разбор полетов

Среди популярных вариантов блюд на завтрак диетологи отметили и так называемый английский завтрак, включающий в себя бекон или жареные сосиски, яичницу-глазунью, тосты и фасоль в томатном соусе. Его часто подают в ресторанах и кофейнях. Врачи сходятся во мнении, что такой завтрак иногда допустим, если человек ведет активный образ жизни. Как отмечает диетолог Русакова, людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой или страдающим ожирением, такой завтрак противопоказан.

"Если человек здоров, и не имеет проблем с сердечно-сосудистой системой, у него нет повышенного давления, ожирения, если человек ведет подвижный образ жизни и занимается спортом, то такой завтрак иногда допускается. Но если есть проблемы с пищеварительным трактом, то большое количество жиров и холестерина может навредить здоровью и ухудшить течение хронических заболеваний", - говорит она.

По словам диетолога Болатчиевой, сама по себе яичница - достаточно неплохой вариант для первого приема пищи, так как яйца - источник белка. А что касается достаточно популярного для завтраков йогурта, диетолог уверяет - в качестве первого приема пищи йогурт не то, что не полезен, а даже очень вреден.

"Йогурт очень быстро уходит из желудка, йогурт можно есть на завтрак, только если помимо него есть что-то еще, чтобы в желудке хоть что-то осталось. Если он через 15-20 минут покинул желудок, а желудок продолжает работать, и может даже и ферменты выдавать и соляную кислоту продолжает выделять на эту еду вдогонку. Это уже не полезная еда, а вредное воздействие. Другое дело, если между приемами пищи, почему бы не съесть этот йогурт", - говорит она.

Еще один из традиционных вариантов на завтрак - бутерброды. По мнению Русаковой, если уж есть бутерброды на завтрак, то они должны быть не с колбасой, а с натуральным мясом и на цельнозерновом хлебе.

Кроме того, у детей очень популярны хлопья с молоком на завтрак. По мнению диетолога Русаковой, если хлопья сладкие, то их стоит исключить, так как они могут привести к ожирению.

"Хлопья, если они без сахара, то можно. А если они сладкие, глазированные, то, конечно, это может повредить здоровью и фигуре не только у детей, но и у взрослых. И большинство детей сейчас страдают избыточным весом и ожирением, скорее всего это связано с тем, что родители злоупотребляют в период завтрака и дают детям в школу с собой сладкие батончики, сладкие йогурты, сладкие соки и различные хлопья и мюсли с использованием различных сахаров и меда", - говорит она.

Кроме того, по ее словам, на завтрак стоит избегать свежевыжатых соков и смузи, так как они могут привести к гастриту.

"Если есть предрасположенность к язвенной болезни желудка, гастриту, то фруктовые кислоты могут спровоцировать обострение", - говорит она.

Диетологи сходятся во мнении, что в качестве первого приема пищи не стоит есть продукты с резким вкусом: слишком острое, слишком соленое, кислое или сладкое. По словам врачей, натощак такие продукты являются раздражителями для желудка.

"Большое количество сахара, сладкие пончики, обилие топпингов с сахаром и вареньем - тоже нежелательно этим злоупотреблять. Потому что будет повышение резкое уровня сахара в крови, что приведет к избыточной выработке инсулина. И через час-полтора сахар будет падать, а чувство голода будет еще сильнее, чем до завтрака", - говорит Русакова.