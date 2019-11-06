Российский генерал рассказал про специфику войн будущего

Генерал-майор также рассказал, что в обучении войск объединения ВВО используются новые формы и методы, среди которых практическая скоростная стрельба и занятия в единой тактической обстановке, по единому замыслу. Кроме того, в подразделении отрабатываются новые способы эффективного применения снайперов, гранатометчиков и военнослужащих других специальностей, которые позволят нанести условному противнику максимальный урон.