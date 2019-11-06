Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T02:55Z
https://ria.ru/20191106/1560614832.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150667/92/1506679202_0:106:2301:1400_1036x0_80_0_0_41fb9e5cccb6cd494fb0da9684ad16f9.jpg
РИА Новости

Российский генерал рассказал про специфику войн будущего

02:55 06.11.2019
3736
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБоевой робот "Уран-9" на выставке "День передовых технологий правоохранительных органов РФ"
Боевой робот Уран-9 на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Боевой робот "Уран-9" на выставке "День передовых технологий правоохранительных органов РФ". Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Война в современных условиях будет отличаться динамичностью и уходом от прямых масштабных боев, заявил командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Сергей Чеботарев.
"Вооруженные конфликты последних лет показывают, что современная война будет отличаться динамичностью, высокой технологичностью, уходом от прямых масштабных боев. Окопной войны в классических формах, как мы привыкли видеть из фильмов о Великой Отечественной войне, скорее всего, не будет", - такое мнение он высказал в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Генерал-майор также рассказал, что в обучении войск объединения ВВО используются новые формы и методы, среди которых практическая скоростная стрельба и занятия в единой тактической обстановке, по единому замыслу. Кроме того, в подразделении отрабатываются новые способы эффективного применения снайперов, гранатометчиков и военнослужащих других специальностей, которые позволят нанести условному противнику максимальный урон.
Робототехническая платформа Маркер
00:27РИА Новости
Пентагон призвал не отставать от России и Китая в военном применении ИИ
8226131
Обсудить 4
Сергей ЧеботаревКрасная звездаРоссияБезопасностьОбщество
Рекомендуем
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Робототехническая платформа Маркер
Пентагон призвал не отставать от России и Китая в военном применении ИИ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Автозаправочная станция Укрнафта в Киеве
Связанные одной нефтью: Минск готовит Украине топливный кризис
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и представители других стран на саммите АСЕАН
Как выглядит очередной провал США в Азии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Западные политики выразили обеспокоенность интеграцией России и Белоруссии
Сотрудница компании Лаборатория Касперского
Эксперты рассказали о новом способе кражи данных клиентов банков
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
СМИ: Трамп одобрил расширенную военную миссию по защите нефти в Сирии
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Александр Вучич
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Сварка труб
Депутат Госдумы объяснил суть проблемы Киева из-за "Северного потока — 2"
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Таллин боится приглашения на День Победы в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:52Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на завод по обогащению урана
18:50Эксперт рассказала о недостатках педагогического образования в России
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
Лента новостейМолния