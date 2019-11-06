На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

"В среду утром по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до шести тысяч метров над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от исполина", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края в настоящее время не зафиксировано.
"Однако в случае смены направления ветра не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в Тигильском районе", - добавляют в МЧС.
24 сентября, 03:55РИА НовостиВ МЧС рассказали, как уберечься от вулканического пепла
Там также сообщают, что Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в том районе не зарегистрировано.
Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края. В настоящее время на вулкане продолжается взрыво-экструзивное извержение, которое сопровождается регулярными выбросами пепла на различную высоту.