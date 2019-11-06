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РИА Новости

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

02:05 06.11.2019 (обновлено: 12:38 06.11.2019)
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© Роскосмос/Федор ЮрчихинВулкан Шивелуч на Камчатке
Вулкан Шивелуч на Камчатке
© Роскосмос/Федор Юрчихин
Вулкан Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя - РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до шести тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные ученых.
"В среду утром по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до шести тысяч метров над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от исполина", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края в настоящее время не зафиксировано.
"Однако в случае смены направления ветра не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в Тигильском районе", - добавляют в МЧС.
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Там также сообщают, что Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в том районе не зарегистрировано.
Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края. В настоящее время на вулкане продолжается взрыво-экструзивное извержение, которое сопровождается регулярными выбросами пепла на различную высоту.
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ШивелучМЧС РФКамчатский крайРоссияИзвержение вулкана Шивелуч
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