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РИА Новости

Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

02:04 06.11.2019 (обновлено: 10:57 06.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник американской дипломатической службы Дэннис Ортблад на страницах журнала National Interest заявил, что признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
В своей статье Ортблад отмечает, что раньше США использовали санкции, чтобы заставить противника пойти на компромисс. Однако экономические санкции против России не возымели должного эффекта, указал экс-дипломат.
Эксперт считает, что признание Крыма частью территории России является разумным, поскольку его население всегда в значительной степени было русскоязычным. Кроме того, он обращает внимание на историческую общность Крыма и России.
Другими важными действиями, нацеленными на возрождение отношений между Россией и западными странами, Ортблад называет возобновление переговоров о контроле над вооружениями, пересмотр роли НАТО, а также активизацию программ обмена студентами.
Байкеры у палаточного городка в Севастополе
1 ноября, 02:33РИА Новости
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
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НАТОКрымРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Рано или поздно здравый смысл возобладает даже в закостенелых умах. То что Крым - Россия непонятно уж только совсем тупым.
6 ноября, 03:35
PCProstoy Chitatel
9510002
нуу все миротворец санкции вукраины а так же запрет на их территорию обеспечен )))))
6 ноября, 04:34
улан пятничный
20441011
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