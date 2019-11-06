Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник американской дипломатической службы Дэннис Ортблад на страницах журнала National Interest заявил, что признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
В своей статье Ортблад отмечает, что раньше США использовали санкции, чтобы заставить противника пойти на компромисс. Однако экономические санкции против России не возымели должного эффекта, указал экс-дипломат.
Эксперт считает, что признание Крыма частью территории России является разумным, поскольку его население всегда в значительной степени было русскоязычным. Кроме того, он обращает внимание на историческую общность Крыма и России.
Другими важными действиями, нацеленными на возрождение отношений между Россией и западными странами, Ортблад называет возобновление переговоров о контроле над вооружениями, пересмотр роли НАТО, а также активизацию программ обмена студентами.