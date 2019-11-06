Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник американской дипломатической службы Дэннис Ортблад на страницах журнала Бывший сотрудник американской дипломатической службы Дэннис Ортблад на страницах журнала National Interest заявил, что признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.

В своей статье Ортблад отмечает, что раньше США использовали санкции, чтобы заставить противника пойти на компромисс. Однако экономические санкции против России не возымели должного эффекта, указал экс-дипломат.

Эксперт считает, что признание Крыма частью территории России является разумным, поскольку его население всегда в значительной степени было русскоязычным. Кроме того, он обращает внимание на историческую общность Крыма и России.