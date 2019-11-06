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РИА Новости

Глава Евросовета Туск решил не баллотироваться на пост президента Польши

02:02 06.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Дональд Туск . Архивное фото
ВАРШАВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава Европейского совета Дональд Туск сообщил о своем решении не баллотироваться на пост президента Польши на ближайших выборах, которые должны пройти весной будущего года.
Ранее Туска называли одним из наиболее вероятных кандидатов от оппозиции на пост президента Польши. В свою очередь, правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) намерена выдвинуть кандидатом на новый президентский срок нынешнего главу государства Анджея Дуду.
"После глубокого размышления я принял решение не баллотироваться на предстоящих президентских выборах", - цитирует Туска Польское телевидение.
Он пояснил, что объявил о своем решение заранее, еще до назначения выборов, "потому что время не терпит". "Мне не хотелось бы никоим образом помешать оппозиции в процессе выдвижения кандидатов", - уточнил Туск.
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По мнению Туска, оппозиция может выиграть президентские выборы, но для этого "нужна кандидатура, которая не отягощена багажом трудных, непопулярных решений". "А я таким багажом отягощен со времени, когда был премьер-министром", - пояснил глава Евросовета.
Он пообещал, что будет "очень сильно поддерживать оппозицию на выборах".
"Я буду использовать все возможности для продолжения укрепления польской позиции в Европе и мире", - добавил он.
Туск 14 лет назад баллотировался на пост президента Польши, но проиграл Леху Валенсе, получив 45,96% голосов.
С 2007 по 2017 год он занимал должность премьер-министра республики.
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ЕвросоветАнджей ДудаДональд ТускПольшаЕвропаВ мире
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