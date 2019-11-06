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РИА Новости

В Эквадоре индейцы подадут в суд на государство из-за гибели протестующих

02:01 06.11.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПротесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Протесты в Эквадоре. Архивное фото
КИТО, 6 ноя - РИА Новости. Индейское движение Эквадора объявило во вторник, что обратится в региональные, национальные и международные суды с иском против государства в связи с гибелью людей в ходе октябрьских протестов против отмены субсидий на топливо.
"В ближайшие несколько дней мы направим имена 11 погибших в региональные и национальные суды, чтобы государство ответило за преступления. Если правосудие Эквадора не отреагирует... мы будем вынуждены обратиться в международные уголовные суды", - сообщил в ходе пресс-конференции Марлон Санти, национальный координатор политического крыла Конфедерации коренных народов Эквадора (CONAIE).
Согласно последнему официальному докладу омбудсмена Эквадора, за 12 дней протестов в стране погибли 10 человек, 1192 задержаны, 1340 ранены. После публикации доклада CONAIE сообщила о гибели еще одного человека.
В ходе "мобилизаций" и акций протеста в Эквадоре было отмечено беспрецедентное количество грабежей, уничтожения имущества и актов вандализма. Сильнее других пострадали Кито, Куэнка, города центральной горной части страны, производители и экспортеры фруктов и овощей, а также населенные пункты в бассейне Амазонки, где расположена инфраструктура нефтяных компаний.
Акции протеста в Эквадоре
29 октября, 02:37РИА Новости
В Эквадоре за 12 дней протестов погибли десять человек
По данным правительства, в дни протестов было совершено 42 нападения на машины скорой помощи, ранены 435 полицейских, уничтожены 26 полицейских участков, пострадали 108 полицейских автомобилей.
Катализатором беспорядков в Эквадоре стали отмена государственных субсидий на топливо и экономические реформы. 13 октября власти и оппозиция договорились о немедленном прекращении конфронтации. Взволновавший граждан страны указ был пересмотрен.
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