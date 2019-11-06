В Эквадоре индейцы подадут в суд на государство из-за гибели протестующих

КИТО, 6 ноя - РИА Новости. Индейское движение Индейское движение Эквадора объявило во вторник, что обратится в региональные, национальные и международные суды с иском против государства в связи с гибелью людей в ходе октябрьских протестов против отмены субсидий на топливо.

"В ближайшие несколько дней мы направим имена 11 погибших в региональные и национальные суды, чтобы государство ответило за преступления. Если правосудие Эквадора не отреагирует... мы будем вынуждены обратиться в международные уголовные суды", - сообщил в ходе пресс-конференции Марлон Санти, национальный координатор политического крыла Конфедерации коренных народов Эквадора (CONAIE).

Согласно последнему официальному докладу омбудсмена Эквадора, за 12 дней протестов в стране погибли 10 человек, 1192 задержаны, 1340 ранены. После публикации доклада CONAIE сообщила о гибели еще одного человека.

В ходе "мобилизаций" и акций протеста в Эквадоре было отмечено беспрецедентное количество грабежей, уничтожения имущества и актов вандализма. Сильнее других пострадали Кито, Куэнка, города центральной горной части страны, производители и экспортеры фруктов и овощей, а также населенные пункты в бассейне Амазонки, где расположена инфраструктура нефтяных компаний.

По данным правительства, в дни протестов было совершено 42 нападения на машины скорой помощи, ранены 435 полицейских, уничтожены 26 полицейских участков, пострадали 108 полицейских автомобилей.