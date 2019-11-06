Генпрокурор Украины рассказал, как Порошенко преследовал Богдана

"Богдан был одним из тех, кого очень не любил Петр Алексеевич (Порошенко - ред.). Даже определенное время преследовал. Я думаю, что тогда он мог бы использовать все возможности, чтобы давить на Богдана, в том числе посредством этого производства", - заявил Рябошапка в интервью изданию " Левый берег ", опубликованном во вторник.

Отвечая на вопрос, когда именно Богдана преследовали, генпрокурор уточнил, что это было во время защиты им экс-главы политической партии "УКРОП" Геннадия Корбана и олигарха Игоря Коломойского.

Кроме того, комментируя слова экс-начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка о деле, в котором якобы фигурировал глава офиса президента, Рябошапка заявил, что Богдан был допрошен прокуратурой около четырех лет назад. "Я знаю, что Андрея Богдана допрашивали в одном из дел. Это было около четырех лет назад. Что с этим делом, знают только следователи и прокуроры", - заявил генпрокурор.