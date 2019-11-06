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РИА Новости

Генпрокурор Украины рассказал, как Порошенко преследовал Богдана

01:46 06.11.2019 (обновлено: 01:47 06.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Архивное фото
КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко определенное время преследовал нынешнего главу офиса президента страны Андрея Богдана, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
"Богдан был одним из тех, кого очень не любил Петр Алексеевич (Порошенко - ред.). Даже определенное время преследовал. Я думаю, что тогда он мог бы использовать все возможности, чтобы давить на Богдана, в том числе посредством этого производства", - заявил Рябошапка в интервью изданию "Левый берег", опубликованном во вторник.
Отвечая на вопрос, когда именно Богдана преследовали, генпрокурор уточнил, что это было во время защиты им экс-главы политической партии "УКРОП" Геннадия Корбана и олигарха Игоря Коломойского.
Кроме того, комментируя слова экс-начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка о деле, в котором якобы фигурировал глава офиса президента, Рябошапка заявил, что Богдан был допрошен прокуратурой около четырех лет назад. "Я знаю, что Андрея Богдана допрашивали в одном из дел. Это было около четырех лет назад. Что с этим делом, знают только следователи и прокуроры", - заявил генпрокурор.
Руслан Рябошапка
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Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщило, что Богдану могут вручить подозрение. Согласно сообщению, Богдан якобы способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен (около 123,3 миллиона долларов) по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Минобороны России. Сам Богдан назвал эту информацию фейком и заподозрил в ее распространении экс-президента Петра Порошенко. В пресс-службе Генпрокуратуры Украины заявили, что ведомство не располагает информацией о возможном вручении подозрения Богдану.
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Андрей БогданСергей ГорбатюкПетр ПорошенкоИгорь КоломойскийРоссияУкраинаВ мире
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