Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T01:53Z
https://ria.ru/20191106/1560614392.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155563/58/1555635882_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_7e0f7f760e5b2e146e89fed65990b002.jpg
РИА Новости

США пригрозили Ирану давлением за решение возобновить обогащение урана

01:38 06.11.2019 (обновлено: 01:53 06.11.2019)
1741
© AP Photo / Vahid Salemi, FileИранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
© AP Photo / Vahid Salemi, File
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. США осуждают решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекте в Фордо, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
В американском внешнеполитическом ведомстве пригрозили Тегерану "максимальным давлением" и призвали мировое сообщество последовать их примеру

"К сожалению, продолжение обогащения урана Ираном не вызывает удивления. Они регулярно угрожают этим, это прозрачная попытка ядерного шантажа. Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в ее международной верификационной роли в Иране и ждем, что МАГАТЭ сообщит о дальнейших событиях", — сказал представитель госдепа.

По его словам, решение по Фордо является "большим шагом в неверном направлении".
Собеседник агентства указал на то, что "Иран изначально построил объект в Фордо как укрепленный подземный бункер для проведения секретных работ по обогащению урана", и назвал возобновление обогащения там урана "еще одной попыткой Ирана шантажировать международное сообщество".
"У Ирана нет никаких правдоподобных причин расширять свою программу обогащения, будь то в Фордо или в других местах, единственная причина — попытка ядерного шантажа, которая только усугубит его политическую и экономическую изоляцию", — сказал он.
Заготовка из высокообогащенного урана
Вчера, 20:38Ядерные технологии
Иран начнет обогащение урана на объекте в Фордо с 6 ноября
"Мы продолжим оказывать максимальное давление на режим, пока он не прекратит дестабилизирующее поведение, включая и работы, касающиеся нераспространения", — добавил представитель госдепартамента.
Он также назвал ложными заявления Ирана о том, что этот шаг обратим. "Знания, которые Иран может получить в результате исследований и разработок на новой центрифуге, необратимы. Они в конечном счете могут сократить время, которое потребуется Ирану для создания ядерного оружия, если он решит этого добиваться", — сказал представитель госдепа.
"Международное сообщество должно быть едино по этому вопросу и должно привлечь иранский режим к ответственности за его угрозы расширить свою ядерную программу", — заключил он.
Тегеран с шестого ноября начинает обогащение урана на объекте в Фордо, где этот процесс был приостановлен ядерной сделкой, на уровне 5%. Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что начиная с этой даты Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств и начнет использование центрифуг на объекте в Фордо путем подачи в них газа.
Государственный секретарь США Майк Помпео
Вчера, 20:27РИА Новости
Помпео намерен обсудить в Германии ядерную проблему Ирана
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.
Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В начале же сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Вчера, 18:33РИА Новости
Иран не пойдет на полный отказ от ядерной сделки, считают в Госдуме
442812023
Обсудить 6
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранСШАВ мире
Рекомендуем
Солдат турецкой армии во время учений
Министры обороны Греции, Кипра и Египта осудили "турецкие провокации"
Александр Вучич
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Посол США в ЕС Гордон Сондленд
В США опубликовали показания посла в Евросоюзе по делу об импичменте Трампа
Президент США Дональд Трамп
Трамп уступает по популярности пяти кандидатам-демократам
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Трамп обсудил с Джонсоном торговлю после выхода Великобритании из ЕС
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Западные политики выразили обеспокоенность интеграцией России и Белоруссии
Сварка труб
Депутат Госдумы объяснил суть проблемы Киева из-за "Северного потока — 2"
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Комитет ГА ООН одобрил три российских проекта резолюций
Агенты ФБР в Калифорнии
Мужчина "предупредил" ФБР о российских "жучках" в ушах американцев
Робототехническая платформа Маркер
Пентагон призвал не отставать от России и Китая в военном применении ИИ
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
СМИ: Трамп одобрил расширенную военную миссию по защите нефти в Сирии
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал возможные последствия размещения сил США на севере Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:56Германия прокомментировала решение Ирана начать обогащение урана в Фордо
18:52Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на завод по обогащению урана
18:50Эксперт рассказала о недостатках педагогического образования в России
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
Лента новостейМолния