США пригрозили Ирану давлением за решение возобновить обогащение урана

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. США осуждают решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекте в Фордо, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

В американском внешнеполитическом ведомстве пригрозили Тегерану "максимальным давлением" и призвали мировое сообщество последовать их примеру

"К сожалению, продолжение обогащения урана Ираном не вызывает удивления. Они регулярно угрожают этим, это прозрачная попытка ядерного шантажа. Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в ее международной верификационной роли в Иране и ждем, что МАГАТЭ сообщит о дальнейших событиях", — сказал представитель госдепа.

По его словам, решение по Фордо является "большим шагом в неверном направлении".

Собеседник агентства указал на то, что "Иран изначально построил объект в Фордо как укрепленный подземный бункер для проведения секретных работ по обогащению урана", и назвал возобновление обогащения там урана "еще одной попыткой Ирана шантажировать международное сообщество".

"У Ирана нет никаких правдоподобных причин расширять свою программу обогащения, будь то в Фордо или в других местах, единственная причина — попытка ядерного шантажа, которая только усугубит его политическую и экономическую изоляцию", — сказал он.

"Мы продолжим оказывать максимальное давление на режим, пока он не прекратит дестабилизирующее поведение, включая и работы, касающиеся нераспространения", — добавил представитель госдепартамента.

Он также назвал ложными заявления Ирана о том, что этот шаг обратим. "Знания, которые Иран может получить в результате исследований и разработок на новой центрифуге, необратимы. Они в конечном счете могут сократить время, которое потребуется Ирану для создания ядерного оружия, если он решит этого добиваться", — сказал представитель госдепа.

"Международное сообщество должно быть едино по этому вопросу и должно привлечь иранский режим к ответственности за его угрозы расширить свою ядерную программу", — заключил он.

Тегеран с шестого ноября начинает обогащение урана на объекте в Фордо, где этот процесс был приостановлен ядерной сделкой, на уровне 5%. Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что начиная с этой даты Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств и начнет использование центрифуг на объекте в Фордо путем подачи в них газа.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).