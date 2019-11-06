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РИА Новости

Премьер Италии отверг обвинения оппозиции в конфликте интересов

01:18 06.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Архивное фото
РИМ, 6 ноя - РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил во вторник вечером в Палате депутатов национального собрания со специальным сообщением по так называемому "делу Fiber", в связи с которым оппозиция обвиняет его в конфликте интересов.
Речь идет о событиях, связанных с итальянской телекоммуникационной компанией Retelit, которая, по данным местных СМИ, оказалась в центре коррупционного скандала. В мае 2018 группа акционеров Retelit, объединившихся в фонд под названием Fiber 4.0, обратилась в адвокатскую контору Конте за юридической консультацией. Прежде всего Fiber интересовал вопрос о том, может ли быть применена к Retelit специальная процедура, получившая в Италии название Golden Power. Она предоставляет правительству право заблокировать переход под контроль иностранных инвесторов компаний, представляющих стратегический интерес для национальной экономики.
Конте дал положительное заключение по данному вопросу 14 мая, объяснив, что такая процедура может быть применена. А уже 21 мая создавшие правящую коалицию "Движение 5 звезд" и партия "Лига" выдвинули кандидатуру Конте на пост премьер-министра, и 1 июня он сформировал новое правительство Италии. В июне 2018 года на одном из первых заседаний Совмина был рассмотрен вопрос о применении Golden Power в отношении Retelit. Тогда правительство высказалось за использование данной процедуры, как в свое время и указал в своем заключении Конте. Именно этот факт послужил основанием для того, чтобы заподозрить премьер-министра в конфликте интересов. Журналистское расследование на сей счет провела британская газета Financial Times, после чего эту тему подхватили представители нынешней парламентской оппозиции во главе с "Лигой".
В ходе выступления в парламенте глава правительства категорически отверг все подозрения в якобы имевшем место конфликте интересов. По словам Конте, он получил запрос от Fiber тогда, когда его кандидатура даже не рассматривалась на пост премьера.
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Биография Джузеппе Конте
"Это было выполнением моих профессиональных обязанностей в отношении Fiber 4.0, но я никогда не встречался с администрацией и акционерами этой группы. Тогда я даже не мог предположить, что вскоре возглавлю правительство, которое затем будет заниматься вопросом Golden Power относительно Retelit", - заявил он.
Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что еще до рассмотрения Совмином вопроса относительно процедуры Golden Power в отношении Retelit он официально заявил, что воздержится от участия в принятии решения по данной проблеме. Наконец, Конте обратил внимание на то, что июньское заседание Совмина, где рассматривался этот вопрос, вел лидер "Лиги" Маттео Салвини, который тогда занимал должность вице-премьера.
Примечательно, что "дело Fiber" возникло на фоне громкого скандала вокруг подозрительных финансовых операций, который в начале октября разразился в Ватикане. Речь идет о беспрецедентном расследовании нецелевого расходования средств для зарубежных инвестиций, которое ведут судебно-следственные органы города-государства. В расследовании, о котором был проинформирован папа Римский Франциск, фигурируют влиятельные чиновники Римской курии, в том числе Государственного секретариата (правительства) Ватикана. Сам госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, общаясь на прошлой неделе с журналистами, признал "непрозрачность" некоторых финансовых операций, осуществлявшихся куриальными чиновниками.
По данным местных СМИ, некоторые из подозрительных операций связаны с итальянским финансистом Раффаэле Минчоне, который был одним из главных распорядителей фонда Fiber. Согласно этой информации, основным инвестором Fiber был люксембургский фонд Athena Capital Global Opportunities, который финансировался Госсекретариатом Ватикана.
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"Я ничего не знал о том, что в числе инвесторов был господин Минчоне и что часть инвестиций, как это предположили некоторые СМИ, имели отношение к финансам Ватикана", - подчеркнул Конте в ходе выступления в Палате депутатов.
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