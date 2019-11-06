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РИА Новости

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

01:15 06.11.2019 (обновлено: 09:48 06.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 6 ноя — РИА Новости. У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.

"Я видел, что это потрясающее оружие. Но нет намерения его приобретать, потому что у нас нет денег, чтобы оплатить его, имея расходы на строительство автомагистралей", — объяснил президент.

Он отметил, что у Турции, которая приобрела С-400, в десять раз более мощная экономика. По словам Вучича, "когда у вас есть такое оружие, больше на вас никто не нападет". Несмотря на это, сербский лидер подчеркнул, что Белград больше не позволит себе "как в 1990-х быть настолько слабым, что даже не попытается себя защитить".

"Сербия — свободная страна и хочет оставаться свободной. Сербия — малое государство, со всех сторон окруженное НАТО. Вы могли видеть по реакции на С-400, что другие на самом деле желают Сербии. <...> У нас есть авиация, которая стала намного сильнее, будем усиливать ПВО с помощью ЗРПК "Панцирь-С" и других систем, которые не находятся в санкционном списке", — добавил он.

В конце октября Вучич на учениях "Славянский щит" подтвердил, что Белград заказал в России один ЗРПК "Панцирь-С".
Ранее Белград закупил у Москвы семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получил шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС в рамках военно-технической помощи.
Александр Вучич
21 октября, 22:03РИА Новости
Сербия будет увеличивать объемы закупок газа в России, заявил Вучич
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Александр ВучичС-400 «Триумф»НАТОСербияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Зачем покупать? В мире уже все давно придумано: С400 взять в аренду, гуманитарным служащим ПВО РФ - достойную зарплату от Сербии. И небо Сербии будет чистым и мирным. И конечно не забыть до кучи шпионов прошерстить.
6 ноября, 04:15
ggoldmikron
18771106
И эти хотят на халяву?! Вова добрый,подарит
6 ноября, 01:50
AIAlex Ivanov
986117670
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