Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

БЕЛГРАД, 6 ноя — РИА Новости. У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
"Я видел, что это потрясающее оружие. Но нет намерения его приобретать, потому что у нас нет денег, чтобы оплатить его, имея расходы на строительство автомагистралей", — объяснил президент.
Он отметил, что у Турции, которая приобрела С-400, в десять раз более мощная экономика. По словам Вучича, "когда у вас есть такое оружие, больше на вас никто не нападет". Несмотря на это, сербский лидер подчеркнул, что Белград больше не позволит себе "как в 1990-х быть настолько слабым, что даже не попытается себя защитить".
"Сербия — свободная страна и хочет оставаться свободной. Сербия — малое государство, со всех сторон окруженное НАТО. Вы могли видеть по реакции на С-400, что другие на самом деле желают Сербии. <...> У нас есть авиация, которая стала намного сильнее, будем усиливать ПВО с помощью ЗРПК "Панцирь-С" и других систем, которые не находятся в санкционном списке", — добавил он.
В конце октября Вучич на учениях "Славянский щит" подтвердил, что Белград заказал в России один ЗРПК "Панцирь-С".
Ранее Белград закупил у Москвы семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получил шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС в рамках военно-технической помощи.