Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

"Я видел, что это потрясающее оружие. Но нет намерения его приобретать, потому что у нас нет денег, чтобы оплатить его, имея расходы на строительство автомагистралей", — объяснил президент.

Он отметил, что у Турции, которая приобрела С-400, в десять раз более мощная экономика. По словам Вучича, "когда у вас есть такое оружие, больше на вас никто не нападет". Несмотря на это, сербский лидер подчеркнул, что Белград больше не позволит себе "как в 1990-х быть настолько слабым, что даже не попытается себя защитить".