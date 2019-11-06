Стали известны подробности о парашютной системе космического корабля "Орел"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Парашютная система, которую планируется использовать при возвращении из космоса нового российского пилотируемого корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация"), будет надежнее, чем применяющаяся на корабле " Парашютная система, которую планируется использовать при возвращении из космоса нового российского пилотируемого корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация"), будет надежнее, чем применяющаяся на корабле " Союз ", заявил РИА Новости главный конструктор НИИ парашютостроения (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Владимир Качалов.

"Многокупольная система (на "Федерации" - ред.) обеспечивает большую надежность, чем однокупольная (на "Союзе" - ред.). Так, например, запас по наполняемости в применяемых сегодня парашютных системах для корабля "Союз" почти в два раза меньше, чем запас по наполняемости у разрабатываемой парашютной системы для корабля "Федерация", - сказал он.

По его словам, в качестве основных парашютов на возвращаемом аппарате корабля "Орел" будет применяться связка из трех парашютов площадью 1,2 тысячи квадратных метров каждый.

"В парашютной системе для возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля "Федерация" предусмотрено три основных парашюта и три тормозных, при этом работа системы на двух основных и двух тормозных парашютах научно обоснована и считается нормальной и допустимой", - отметил Качалов.

Он добавил, что отказ одного парашюта (основного или тормозного) на "Орле" допускается по условиям технического задания.

"Он возможен в том числе в режиме работы системы аварийного спасения как на конечном участке выведения (корабля на орбиту ракетой-носителем - ред.), так и при аварии на старте. Эти инциденты имитировались в ходе испытаний, которые показали, что надежность системы при отказе одного из парашютов снижается незначительно и находится в пределах, задаваемых заказчиком", - пояснил главный конструктор НИИ парашютостроения.

Первый испытательный запуск корабля "Орел" планируется на 2023 год на ракете "Ангара-А5П" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году – первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м - высадка российских космонавтов на ее поверхность.