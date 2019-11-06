В США опубликовали показания посла в Евросоюзе по делу об импичменте Трампа

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Посол США в ЕС Посол США в ЕС Гордон Сондленд сказал демократам палаты представителей, что администрация Трампа связывала просьбу к Украине о расследовании в отношении Байдена с возможным визитом в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, следует из опубликованных во вторник показаний Сондленда по делу об импичменте Трампа.

"Верно ли, что, поскольку существовали условия для встречи, которую хотели украинцы (визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон - ред.) и которую хотели вы, она не могла произойти, пока Украина не сделала ход (объявила о расследовании в отношении политического противника Трампа Джо Байдена и его сына - ред.), которого требовали президент и Джулиани (Руди Джулиани - адвокат Трампа - ред.)?", - спросили посла демократы в ходе состоявшихся еще в октябре закрытых слушаний.

"Если Вы говорите о том, что эти условия должны были быть выполнены для получения (Украиной - ред.) встречи (президентов США и Украины в Вашингтоне - ред.), это то, как я это понимал", - сказал Сондленд. Посол ответил на вопросы демократов палаты представителей еще в октябре, но расшифровку его показаний палата опубликовала лишь сегодня.

Как рассказал Сондленд, президент США "хотел обнародования любого обещания со стороны Украины в любом контексте". Он рассказал конгрессменам, что узнавал о том, чего именно добивается Трамп и его адвокат от Украины постепенно: "Была эволюция от общего интереса к борьбе с коррупцией, к интересу в отношении Burisma и, в конечном итоге, осознание, что они были заинтересованы в расследовании в отношении Байденов. Это верное обобщение?" - спросили Сондленда на слушаниях. "Да", - ответил посол.

Как следует из коллективного заявления в связи с публикацией расшифровки показаний Сондленда и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, их слова "показывают прогрессию усилий президента Трампа и его представителя Руди Джулиани в использовании госдепартамента для того, чтобы оказать давление на Украину с тем, чтобы она объявила о расследованиях, которые бы отвечали личным и политическим интересам президента".

"Показания ясно свидетельствуют, что в обмен на объявление (о начале расследования - ред.) президент Трамп наградил бы украинского президента очень желанной встречей в Белом доме и ранее отозванной критически важной военной помощью на миллионы долларов", - говорится в опубликованном на сайте комитета по разведке заявлении конгрессменов.

Ранее демократы в палате представителей конгресса США начали процедуру импичмента Трампа, заявляя, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.