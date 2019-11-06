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РИА Новости

Хуситы раскритиковали подписание мирного соглашения в Йемене

00:54 06.11.2019
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© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) раскритиковали подписание мирного соглашения между правительством Йемена и сепаратистами, действующими на юге страны.
"Эр-риядское соглашение не имеет никакого значения для йеменцев, поскольку его подписали стороны, сотрудничающие с агрессором. Подписание этого соглашения навязали тем, у кого нет собственной воли, и считают это достижением в окончании их войны в Йемене", - заявил член высшего политсовета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси.
Как сообщил представитель вооруженных сил хуситов телеканалу "Аль-Масира", проправительственные войска и арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией продолжают наступление по разным направлениям под интенсивными авиаударами. По его данным, за последние 48 часов коалиция нанесла 52 удара в основном по приграничной с Саудовской Аравией провинции Саада, нанеся огромный ущерб собственности йеменцев и их фермам.
Во вторник международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из ряда действующих на юге страны организаций, в том числе Переходного совета Южного Йемена, подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена.
Повстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен
3 ноября, 17:51РИА Новости
Хуситы заявили об отражении атак йеменской армии в двух провинциях
В августе сепаратисты захватили у правительственных сил госучреждения и военные базы в Адене, объявленном правительством временной столицей Йемена после захвата власти на севере мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами). Саудовская Аравия вмешалась в ситуацию, чтобы примирить бывших союзников по коалиции против хуситов, но правительство Йемена потребовало отхода сил сепаратистов от всех захваченных ими позиций и прекращения участия ОАЭ, поддержавших Переходный совет Южного Йемена, в арабской коалиции. Ранее ОАЭ заявили, что вывели свои войска из Адена после четырех лет участия в войне на стороне йеменского правительства.
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Ансар АллаСаудовская АравияЙеменВ мире
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