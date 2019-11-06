Хуситы раскритиковали подписание мирного соглашения в Йемене

ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. Правящие на севере Правящие на севере Йемена мятежники из движения " Ансар Алла " (хуситы) раскритиковали подписание мирного соглашения между правительством Йемена и сепаратистами, действующими на юге страны.

"Эр-риядское соглашение не имеет никакого значения для йеменцев, поскольку его подписали стороны, сотрудничающие с агрессором. Подписание этого соглашения навязали тем, у кого нет собственной воли, и считают это достижением в окончании их войны в Йемене", - заявил член высшего политсовета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси.

Как сообщил представитель вооруженных сил хуситов телеканалу "Аль-Масира", проправительственные войска и арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией продолжают наступление по разным направлениям под интенсивными авиаударами. По его данным, за последние 48 часов коалиция нанесла 52 удара в основном по приграничной с Саудовской Аравией провинции Саада, нанеся огромный ущерб собственности йеменцев и их фермам.

Во вторник международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из ряда действующих на юге страны организаций, в том числе Переходного совета Южного Йемена, подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена.