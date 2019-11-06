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РИА Новости

Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне

00:54 06.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Западные страны, в частности США, присвоили себе победу в холодной войне, несмотря на то, что ее окончание было общей заслугой СССР и Запада, заявил экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев в интервью изданию Welt.
"Они (западные страны. — Прим. ред.) хвастались, а затем, кстати, и СМИ начали это делать. При этом они никогда не задумывались над тем, как это воспримут русские в России, которые сделали так много для того, чтобы положить конец холодной войне и гонке вооружений", — сказал политик.
Кроме того, отметил Горбачев, на тот момент Запад не задумывался, как это может сказаться на отношениях с Москвой в дальнейшем.
Экс-президент СССР добавил, что в последнее время европейские политики стали задумываться о негативных последствиях попыток изолировать Россию. По мнению Горбачева, размышляя о накопившихся проблемах необходимо "смотреть вперед, а не назад".
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
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Михаил ГорбачевРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Всё потомство Горбачёва живёт в Германии. Горбачёв - позорная страница истории России.
6 ноября, 02:19
Oleg Romanov
5220202
кого может обвинять человек, КАПИТУЛИРОВАВШИЙ в той войне?
6 ноября, 02:42
НСНаталья Светлова
4300402
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