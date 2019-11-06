Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне

"Они (западные страны. — Прим. ред.) хвастались, а затем, кстати, и СМИ начали это делать. При этом они никогда не задумывались над тем, как это воспримут русские в России, которые сделали так много для того, чтобы положить конец холодной войне и гонке вооружений", — сказал политик.