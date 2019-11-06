Министры обороны Греции, Кипра и Египта осудили "турецкие провокации"

АФИНЫ, 6 ноя - РИА Новости. Министры обороны Министры обороны Греции Николаос Панайотопулос, Египта Мохамед Ахмед Заки и Кипра Саввас Ангелидис осудили "незаконные действия Турции" в исключительной экономической зоне Кипра и "провокационное поведение" в Эгейском море, где Анкара, по мнению Афин, нарушает греческое воздушное и морское пространство, также министры осудили действия Турции в Сирии.

С совместным заявлением министры выступили после трехсторонней встречи в Афинах, передает Афинское агентство новостей АМНА.

"Мы осудили незаконные действия Турции в морских зонах Кипра, которые являются грубым нарушением международного права и Конвенции по морскому праву, а также провокационные действия Турции с нарушениями воздушного пространства Греции и наших территориальных вод. Это противоречит международному праву и принципам добрососедства", - сказал Панайотопулос.

В восточном Средиземноморье открыто несколько газовых месторождений, в том числе в исключительной экономической зоне Кипра. Планы их разработки привели к эскалации напряженности в регионе. Турция считает, что турки-киприоты имеют право на природные богатства в регионе, и направила в район буровые установки и корабли ВМС Турции. Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра. Помимо этого, Греция постоянно обвиняет Турцию в нарушении своего воздушного пространства. Турция не признает десятимильную воздушную зону Греции вокруг островов, считая, что греческое воздушное пространство ограничено шестью морскими милями, как и территориальные воды Греции.

Говоря об операции Турции в Сирии, греческий министр сказал, что это, по его мнению, приведет к новому гуманитарному кризису, еще больше увеличит миграционные потоки из Турции в Грецию и негативно скажется на усилиях по борьбе с терроризмом.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы и о совместном российско-турецком патрулировании.

Министр национальной обороны Греции также сообщил, что следующая трехсторонняя встреча пройдет на Кипре в 2020 году. Министр обороны Кипра Ангелидис поблагодарил Грецию и Египет "за их твердую и стойкую поддержку справедливой борьбы" Кипра. Египетский министр Заки поблагодарил политических лидеров трех стран за их усилия по укреплению сотрудничества во всех областях, сообщает агентство.

Министры обороны трех стран выразили решимость и дальше укреплять и расширять сотрудничество в оборонной и военно-технической областях.