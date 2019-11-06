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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Москве откроется выставка "Казачество в годы гражданской войны. Исход"

00:37 06.11.2019 (обновлено: 11:06 06.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВодружение флага на гору Митридат в Керчи
Водружение флага на гору Митридат в Керчи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Научная конференция и выставка "Казачество в годы гражданской войны. Исход" о роли казаков в Гражданской войне и жизни русской эмиграции откроется в среду в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ).
"На выставке представлены документы, посвященные жизни казаков на чужбине. Особое внимание уделили теме отношений лидеров казачества и Белого движения, а также роли казаков в становлении общественных и политических организаций русского зарубежья", - пояснили в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Гости смогут увидеть приказы командования белых армий и советских руководителей, фотографии и личные вещи казаков, в том числе книги, которые они издавали, находясь в эмиграции. Будут представлены документальные свидетельства жизни казаков в лагерях беженцев Турции, Болгарии и Греции.
На конференции обсудят роль казачества в событиях последнего этапа Гражданской войны (1920-1922 гг), исход казаков и участников Белого движения за рубеж и основные этапы становления казачьей эмиграции.
Организаторы события - Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) и синодальный комитет Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством. Выставка проходит при поддержке Федерального архивного агентства и при департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
Казаки, принявшие участие в Белом движении, массово покидали Родину в результате поражения в Гражданской войне 1917-1922 годов. По данным синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, в Турции и европейских странах в 1921 году оказались более 60 тысяч бойцов Астраханского, Донского, Кубанского и Терского казачьих войск. А в 20-30-е годы прошлого века казаки "осели" во Франции, Греции, Сербии, Болгарии, Великобритании, Германии, Канаде, Китае, США, Чехословакии и Латинской Америке.
Пшеница в Киевской области. Архивное фото
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЛатинская АмерикаСШАрелигияказачествоМоскваРоссияОбщество
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