В Москве откроется выставка "Казачество в годы гражданской войны. Исход"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Научная конференция и выставка "Казачество в годы гражданской войны. Исход" о роли Научная конференция и выставка "Казачество в годы гражданской войны. Исход" о роли казаков в Гражданской войне и жизни русской эмиграции откроется в среду в Российском государственном архиве социально-политической истории ( РГАСПИ ).

"На выставке представлены документы, посвященные жизни казаков на чужбине. Особое внимание уделили теме отношений лидеров казачества и Белого движения, а также роли казаков в становлении общественных и политических организаций русского зарубежья", - пояснили в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Гости смогут увидеть приказы командования белых армий и советских руководителей, фотографии и личные вещи казаков, в том числе книги, которые они издавали, находясь в эмиграции. Будут представлены документальные свидетельства жизни казаков в лагерях беженцев Турции, Болгарии и Греции.

На конференции обсудят роль казачества в событиях последнего этапа Гражданской войны (1920-1922 гг), исход казаков и участников Белого движения за рубеж и основные этапы становления казачьей эмиграции.

Организаторы события - Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) и синодальный комитет Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством. Выставка проходит при поддержке Федерального архивного агентства и при департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.