Пентагон призвал не отставать от России и Китая в военном применении ИИ

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай активно наращивают потенциал военного применения искусственного интеллекта, и США не должны от них отставать.

"Страна, которая первой пожнет плоды искусственного интеллекта, получит решающее преимущество на поле боя на многие годы вперед. Мы должны прийти к этому первыми", — сказал Эспер, выступая на конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне.

Министр сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая сложилась после запуска СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По его словам, тогда мобилизация талантов и потенциала США помогла выиграть космическую гонку, отправив людей на Луну. Эспер заявил, что и сейчас американцам и союзникам необходимо включиться в гонку и выиграть ее.

"Наши противники не замедляют темп, и мы тоже не должны его замедлять", — сказал Эспер.

По его словам, в этом вопросе для Пентагона Китай — главный приоритет, Россия следует за Китаем.

"Пекин ясно заявил, что собирается быть мировым лидером в ИИ к 2030 году", — подчеркнул Эспер. Он заявил, что Китай строит полностью автономные ударные механизмы, включая подводные лодки, а также обвинил Пекин в строительстве "системы слежки XXI века". Эспер в очередной раз предупредил союзников и партнеров США, чтобы они не использовали китайские технологии 5G, поскольку это, по мнению Вашингтона, несет угрозу их безопасности.

По его словам, Россия также считает, что искусственный интеллект заложит основы доминирования той или иной страны на международной сцене. Он также заявил, что Москва "готова использовать последние технологии против демократических стран".

"Мы также не должны сомневаться в ее (России — ред.) потенциале на поле битвы. Мы ожидаем, что Россия будет использовать все более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий", — заявил Эспер.

Он призвал конгресс задуматься о том, что постоянные проблемы со своевременным принятием бюджета в краткосрочной перспективе создают долгосрочные стратегические последствия для США.

Что касается разработки систем искусственного интеллекта американскими военными, Эспер нарисовал картину гармоничного государственно-частного партнерства. По его утверждению, развитие технологий не будет противоречить демократии и стабильности.

Эспер также раскритиковал те фирмы, которые не хотят работать в этой области с Пентагоном.

"Некоторые в частном секторе сохраняют обеспокоенность относительно работы с ВС США над искусственным интеллектом. В отличие от некоторых других частей света, у американских корпораций есть выбор, с кем им работать", — заявил Эспер.

"Но хочу ясно сказать: вопрос не в том, будет ли искусственный интеллект использоваться военными по всему миру. Он будет использоваться. Настоящий вопрос в том, позволим ли мы авторитарным правительствам доминировать в этой области, а также, как следствие, на поле боя и в производстве", — заключил глава Пентагона.