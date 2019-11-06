Патриарх Кирилл в среду возглавит второй съезд Общества русской словесности

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в среду возглавит проходящий в Москве второй съезд Общества русской словесности (ОРС), где впервые вручат премии лучшим учителям словесности.

"На съезде вручат премии "Лучший учитель русской словесности" в номинациях "За многолетний труд", "Молодому учителю", "За организацию внеклассной работы", "За сохранение русского языка и русской культуры", - сообщили в пресс-службе патриарха.

Участники съезда ОРС обсудят роль русской словесности в системе гуманитарных знаний и роль учителя русского языка и литературы в гуманитарном пространстве. Также гости смогут поделиться технологиями преподавания словесности, разберут психолого-педагогические проблемы дошкольного, школьного и вузовского образования, обсудят роль музеев и библиотек в формировании современной социокультурной среды, а также состояние филологической культуры в стране.

В пленарном заседании примут участие заместитель председателя ОРС ректор МГУ Виктор Садовничий, министр просвещения России Ольга Васильева, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Дэн Юджин Дэвидсон.

Общество русской словесности (ОРС) ведет свою историю от Общества любителей российской словесности (ОЛРС) при Московском университете, которое было основано в 1811 году публицистом и педагогом Антоном Прокоповичем-Антонским. Оно занималось изданием словарей, трудов в области филологии, правописания русского языка, литературоведения, издавало труды русских писателей. В 1992 году ОЛРС было воссоздано как региональная общественная организация по инициативе академика Дмитрия Лихачева, который стал его почетным председателем. В 2012 году ОЛРС было исключено из единого государственного реестра юридических лиц по решению Минюста как фактически прекратившее деятельность.