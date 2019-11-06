Украина и Польша определили приоритетные направления сотрудничества

КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Сопредседатели консультационного комитета президентов Сопредседатели консультационного комитета президентов Украины Польши определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества, сообщила пресс-служба украинского президента.

"Собеседники скоординировали шаги сторон по реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в республику Польша 31 августа этого года, а также определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны отдельное внимание уделили вопросам чествования общей исторической памяти, а также обсудили график контактов между двумя государствами на высшем уровне в ближайшей перспективе.