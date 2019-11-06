Украина и Польша определили приоритетные направления сотрудничества

"Собеседники скоординировали шаги сторон по реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в республику Польша 31 августа этого года, а также определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны отдельное внимание уделили вопросам чествования общей исторической памяти, а также обсудили график контактов между двумя государствами на высшем уровне в ближайшей перспективе.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом - на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти.