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РИА Новости

В администрации Трампа прокомментировали показания Волкера и Сондленда

00:15 06.11.2019
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Белый дом утверждает, что обнародованные конгрессом показания чиновников госдепа подтверждают позицию президента Дональда Трампа о том, что никакой сделки с Украиной по принципу "услуга за услугу" не было.
Во вторник конгресс опубликовал показания посла в ЕС Гордона Сондленда и бывшего спецпредставителя по Украине Курта Волкера. В частности, показания Сондленда демократы расценили как свидетельство того, что Трамп задерживал помощь Украине, добиваясь от нее политических расследований против своего противника Джо Байдена и его сына Хантера.
"Обе опубликованные сегодня расшифровки показывают, что у этой незаконной аферы с импичментом еще меньше улик, чем думали раньше. Посол Сондленд ясно заявляет, что он не знал и до сих пор не знает, когда, почему и по чьему решению была приостановлена помощь", - заявила пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она уточнила, что, хотя Сондленд и считал, что связь между помощью и расследованием была, но не смог это подтвердить каким-либо надежным источником.
"Напротив, показания Волкера подтверждают, что никакой "услуги за услугу" быть не могло, потому что украинцы не знали на тот момент о том, что военная помощь была приостановлена", - добавила она.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
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"Никакие сальные заголовки в предвзятых СМИ, специально подобранные, чтобы повлиять на обсуждение, не отменяют тот факт, что президент не сделал ничего плохого", - добавила Гришэм.
Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампу, заявляя, что он давил на руководство Украины, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил президента Украины Владимира Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
Если большинство в палате представителей проголосует за импичмент Трампу по обвинению в преступлениях, то дело перейдет в сенат. По завершении рассмотрения дела в сенате пройдет голосование. Для того, чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов. Республиканцы располагают большинством в сенате и вряд ли вынесут решение об импичменте президенту-однопартийцу.
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Импичмент Дональда ТрампаГордон СондлендДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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