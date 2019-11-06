В администрации Трампа прокомментировали показания Волкера и Сондленда

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Белый дом утверждает, что обнародованные конгрессом показания чиновников госдепа подтверждают позицию президента Белый дом утверждает, что обнародованные конгрессом показания чиновников госдепа подтверждают позицию президента Дональда Трампа о том, что никакой сделки с Украиной по принципу "услуга за услугу" не было.

Во вторник конгресс опубликовал показания посла в ЕС Гордона Сондленда и бывшего спецпредставителя по Украине Курта Волкера. В частности, показания Сондленда демократы расценили как свидетельство того, что Трамп задерживал помощь Украине, добиваясь от нее политических расследований против своего противника Джо Байдена и его сына Хантера.

"Обе опубликованные сегодня расшифровки показывают, что у этой незаконной аферы с импичментом еще меньше улик, чем думали раньше. Посол Сондленд ясно заявляет, что он не знал и до сих пор не знает, когда, почему и по чьему решению была приостановлена помощь", - заявила пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она уточнила, что, хотя Сондленд и считал, что связь между помощью и расследованием была, но не смог это подтвердить каким-либо надежным источником.

"Напротив, показания Волкера подтверждают, что никакой "услуги за услугу" быть не могло, потому что украинцы не знали на тот момент о том, что военная помощь была приостановлена", - добавила она.

"Никакие сальные заголовки в предвзятых СМИ, специально подобранные, чтобы повлиять на обсуждение, не отменяют тот факт, что президент не сделал ничего плохого", - добавила Гришэм.

Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампу, заявляя, что он давил на руководство Украины, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил президента Украины Владимира Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.