В Бельгии российские инспекторы проверят военный объект

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская делегация 6 ноября посетит военный объект в Бельгии, сообщает начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта на территории Бельгии. Посещение по оценке будет проводиться 6 ноября 2019 года в течение одного дня", - сообщил Рыжков.
Он уточнил, что такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники. Рыжков рассказал, что инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. Также на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, основных систем вооружения и техники.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).