В Бельгии российские инспекторы проверят военный объект

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта на территории Бельгии. Посещение по оценке будет проводиться 6 ноября 2019 года в течение одного дня", - сообщил Рыжков.

Он уточнил, что такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники. Рыжков рассказал, что инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. Также на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, основных систем вооружения и техники.