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РИА Новости
Культура

Джоди Фостер присоединится к Бенедикту Камбербэтчу в драме о Гуантанамо

02:41 06.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДжоди Фостер
Джоди Фостер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Джоди Фостер, Шэйлин Вудли и Тахар Рахим сыграют в криминальной ленте "Узник 760" (Prisoner 760), сообщает Variety.
В основе фильма история борьбы за выживание, изложенная в бестселлере "Дневник Гуантанамо", которую написал заключенный Мохаммед Ульд Слахи (Тахар Рахим). Он отсидел в тюрьме много лет без предъявления обвинения и суда, и уже потерял надежду на освобождение, когда встретился с адвокатом Нэнси Холландер (Фостер) и ее помощницей Тери Дункан (Вудли). Вместе они начинают бороться за справедливость.
Бенедикт Камбербэтч сыграл прокурора Стюарта Коуча, в руки которого попадают шокирующие сведения о заговорах. Исполнитель роли Шерлока выступает также продюсером картины.
Съемки ленты начнутся в Южной Африке второго декабря.
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КультураТюрьма в ГуантанамоКино и сериалыНовости культурыБенедикт КамбербэтчДжоди Фостер
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