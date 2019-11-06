Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T10:56Z
https://ria.ru/20191106/1560606317.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156060/62/1560606209_0:277:3072:2005_1036x0_80_0_0_1fbbb2fcac50c2e69e2aecd75f77224d.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области рассказали об избиении ребенка с подачи воспитателя

08:00 06.11.2019 (обновлено: 10:56 06.11.2019)
14248
© Depositphotos / liudmilachernetska@gmail.comГрустный мальчик сидит на лестнице
Грустный мальчик сидит на лестнице
© Depositphotos / liudmilachernetska@gmail.com
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. В одном из детских домов Нижегородской области воспитатель приказала подростку из старшей группы ударить лбом об стену девятилетнего мальчика: тот попал в больницу с сотрясением. Такая информация появилась в Сети. Директор учреждения отрицает, что в стенах приюта был подобный инцидент. По сведениям местных органов опеки, ребенка госпитализировали из-за обострения хронической болезни. Однако те, кто встал на защиту мальчика, так не считают: по их словам, историю хотят замять. Что случилось на самом деле, разбиралось РИА Новости.

Попало в интернет

В нижегородском паблике во "ВКонтакте" аноним разместил пост с рассказом о ситуации в детском доме города Балахны: вечером девятого октября один из подопечных обратился за помощью к воспитателю, а в итоге поплатился здоровьем.

"Мальчик подошел к ней с просьбой помочь с уроками, но получил отказ. Мол, сам делай или иди спать. Он не пошел, потому что боялся идти в школу неподготовленным. Тогда воспитательница встала, взяла его за руку и несколько раз "приложила" об пол, оттащила в спальню и оставила там. Потом пришла туда со старшим воспитанником и наблюдала, как тот бьет мальчика лбом об стену", — говорится в сообщении. Кроме того, когда все ушли, "ребенок от бессилия и обиды пнул стенку", где появилась небольшая вмятина.

Замолчать инцидент не получилось: через три недели девятилетнего Антона (имя изменено в интересах несовершеннолетнего) госпитализировали с диагнозом "сотрясение мозга". Все это время он ходил в школу и на тренировки по футболу. "C молчаливого одобрения воспитательницы, которая его невзлюбила, другие дети начали травить и бить ребенка, усугубляя и без того плохое самочувствие", — уточнил автор поста. Еще он сообщил, что у мальчика есть младшая сестра, которая также находится в этом детском доме. После случившегося сверстники стали травить и ее.
Маъмусат Насибова с детьми
2 ноября, 08:00РИА Новости
Как в Дагестане воюют с опекунами: пять семей сбежали, в одной изъяли детей
В комментариях тут же начали высказываться бывшие и нынешние подопечные детдома. "Это все ложь! У меня подруга там воспитывалась. Сколько бы раз я к ней ни приходила в гости, все было отлично". "Являюсь выпускницей данного учреждения, чем, откровенно говоря, горжусь. Люди, которые на протяжении многих лет сопровождали меня, вызывают только глубокое уважение и чувство благодарности". "Детский дом отличный, живу второй год, меня все устраивает, как и моего брата. Кормят хорошо, одевают, обувают, учат всему, чего мы раньше не знали. Главное — у нас есть дом, где мы дружно живем".
Корреспондент РИА Новости связалась с директором учреждения Ириной Синицыной. Она все отрицает: "Воспитатель ни в чем не замешана. Ничего такого не было".

"Ничего не произошло"

В младшей группе два воспитателя. Одна из них, Ирина Сироткина, изложила агентству свою версию. "Девятого октября я работала в первую смену. Когда пришла на работу на следующий день, дети рассказали, что Антон пробил стену в спальне. Я сразу поняла: что-то произошло. Мальчик просто так не повел бы себя, — говорит Сироткина. — Когда он вернулся из школы, признался мне, что другая воспитательница взяла его за руку, отвела в комнату и велела спать. Ушла, а потом вернулась в спальню с Сашей (имя изменено в интересах несовершеннолетнего), старшим воспитанником, который три раза ударил Антона головой об стену". Избитый мальчик пожаловался Ирине, что за экзекуцией наблюдала воспитательница и другие дети.
Ирина Сироткина просмотрела тетрадь передач (там воспитатели коротко сообщают, как прошел день) и выяснила, что ее коллега написала докладную на Антона: указала, что в тот день мальчик отказывался делать уроки, не посещал кружки, не шел на контакт и никак не объяснял такое поведение. Была еще одна докладная — уже от воспитанниц детского дома. Девочки возмутились тем, что двое других мальчишек из младшей группы "незаслуженно обижали Антона": пинали его, набрасывались с кулаками, скидывали с кровати. Ирина объяснила, что поговорила с хулиганами, — те успокоились и принесли извинения.
Бездомный ребенок
7 октября, 08:00Специальный репортаж
"У меня нет мамы". Почему женщины на Кавказе годами не видят своих детей
Узнав обо всем, Ирина Сироткина обратилась к директору: "Она была очень удивлена". А через несколько дней руководитель, по словам воспитателя, попросила не распространять информацию.

"Аллергия"

В первые дни после случившегося на лице Антона были видны покраснения. Врач Галина Гришина, которая регулярно приходит по утрам для осмотра детей, сказала агентству, что ничего не знала об инциденте: "У него на щеке было пятнышко красное. Думала, аллергия. Через некоторое время заметила, что он стал дергать головой. Вызвала скорую и отправила в больницу".
По словам Сироткиной, ее коллега-воспитатель с трудом согласилась на госпитализацию Антона: хотели дождаться невропатолога, который должен был приехать 31 октября. Однако 28-го мальчика все-таки отправили в больницу — на этом настояла Гришина. Антон до сих пор в медучреждении, идет на поправку. Ирина Сироткина уточняет, что у мальчика "небольшое сотрясение": "Об этом мне сообщили лечащие врачи при личной встрече". Впрочем, терапевт Галина Гришина заявляет, что ребенка госпитализировали по другой причине: из-за обострения хронической болезни, связанной с сосудами головного мозга.
На прошлой неделе Сироткина навестила мальчика и спросила, рассказывал ли он медикам о случившемся с ним, тот ответил утвердительно. Один из лечащих врачей Антона объяснил Ирине, что следов жестокого обращения с ребенком на момент поступления в больницу не было. "Был даже консилиум, со слов доктора. Но из-за того, что прошел большой срок с 9 октября, разбираться в этом, как они выразились, не входит в их компетенцию", — сетует воспитатель.
Подросток смотрит в окно
3 августа, 08:00РИА Новости
У опекуна изъяли детей, когда она обратилась к чиновникам за помощью
На вопрос агентства, почему она сразу не обратилась в прокуратуру, Сироткина ответила: хотелось все решить внутри детского дома. Кроме того, она заверяет, что не в курсе, кто разместил анонимный пост в Сети. "Директор попросила меня написать объяснительную по каждому пункту анонимки. Но я не стала этого делать: сообщение опубликовано не по моей инициативе". Воспитатель не скрывает: большая часть коллектива заняла нейтральную позицию, а некоторые теперь и вовсе сторонятся Ирины.

Проверки

РИА Новости удалось побеседовать с автором анонимного поста — по ее просьбе мы не уточняем, каким образом она связана с детским домом. Собеседница утверждает: оперативные комментарии в защиту детдома появились "по указке": "Это все выпускники из группы завуча. Многие из них в свое время били маленьких, "помогали" воспитателям "поддерживать дисциплину". Те, кто сейчас там живут и пишут дифирамбы, — им просто некуда деваться. Руководство намерено стоять до последнего и твердить, что ничего не было". Автор нашумевшего сообщения не скрывает: "Хотелось бы, чтобы воспитатель, замешанный в этом, был уволен. А для мальчика — чтобы поскорее нашлась приемная семья".
Воспитанник детского дома
1 апреля, 08:00РИА Новости
"Отец рожей не вышел". У кого забирают детей органы опеки
К слову, по информации Ирины Сироткиной, приемные родители уже есть: они приезжали на прошлой неделе и хотели забрать сестру Антона. Поскольку брата и сестру нельзя разлучать, возьмут обоих. Тогда Антона госпитализировали, поэтому, как заметила Сироткина, ей пришлось умолчать об инциденте и не говорить, где находится ребенок. Воспитатель добавляет, что, узнав о госпитализации, потенциальные отец с матерью навестили мальчика в больнице. "Антона планируют выписать 6 ноября — в этот же день он с сестрой отправится в гости к приемной семье", — рассказала Сироткина.
В пресс-службе Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области РИА Новости сообщили, что органы опеки Балахнинского муниципального района провели проверку на основании появившейся в Сети информации. "Мальчик действительно был госпитализирован в больницу, но диагноз (сотрясение мозга), указанный в публикации, не подтвердился", — прокомментировали чиновники. И заверили, что дело взято на контроль.
504129118
Обсудить 3
приемные семьиНижегородская областьБалахнаОбщество
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Спиральная галактика
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
Александр Вучич
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Девушка гуляет в Александровском саду в Москве
Синоптики предупредили о температурных рекордах в ЦФО и Черноземье
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье нашли тела двоих детей
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
Предполагаемый убийца ребенка в Нарьян-Маре признал вину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
Лента новостейМолния