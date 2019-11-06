В Нижегородской области рассказали об избиении ребенка с подачи воспитателя

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. В одном из детских домов Нижегородской области воспитатель приказала подростку из старшей группы ударить лбом об стену девятилетнего мальчика: тот попал в больницу с сотрясением. Такая информация появилась в Сети. Директор учреждения отрицает, что в стенах приюта был подобный инцидент. По сведениям местных органов опеки, ребенка госпитализировали из-за обострения хронической болезни. Однако те, кто встал на защиту мальчика, так не считают: по их словам, историю хотят замять. Что случилось на самом деле, разбиралось РИА Новости.

Попало в интернет

В нижегородском паблике во "ВКонтакте" аноним разместил пост с рассказом о ситуации в детском доме города Балахны: вечером девятого октября один из подопечных обратился за помощью к воспитателю, а в итоге поплатился здоровьем.

"Мальчик подошел к ней с просьбой помочь с уроками, но получил отказ. Мол, сам делай или иди спать. Он не пошел, потому что боялся идти в школу неподготовленным. Тогда воспитательница встала, взяла его за руку и несколько раз "приложила" об пол, оттащила в спальню и оставила там. Потом пришла туда со старшим воспитанником и наблюдала, как тот бьет мальчика лбом об стену", — говорится в сообщении. Кроме того, когда все ушли, "ребенок от бессилия и обиды пнул стенку", где появилась небольшая вмятина.

Замолчать инцидент не получилось: через три недели девятилетнего Антона (имя изменено в интересах несовершеннолетнего) госпитализировали с диагнозом "сотрясение мозга". Все это время он ходил в школу и на тренировки по футболу. "C молчаливого одобрения воспитательницы, которая его невзлюбила, другие дети начали травить и бить ребенка, усугубляя и без того плохое самочувствие", — уточнил автор поста. Еще он сообщил, что у мальчика есть младшая сестра, которая также находится в этом детском доме. После случившегося сверстники стали травить и ее.

В комментариях тут же начали высказываться бывшие и нынешние подопечные детдома. "Это все ложь! У меня подруга там воспитывалась. Сколько бы раз я к ней ни приходила в гости, все было отлично". "Являюсь выпускницей данного учреждения, чем, откровенно говоря, горжусь. Люди, которые на протяжении многих лет сопровождали меня, вызывают только глубокое уважение и чувство благодарности". "Детский дом отличный, живу второй год, меня все устраивает, как и моего брата. Кормят хорошо, одевают, обувают, учат всему, чего мы раньше не знали. Главное — у нас есть дом, где мы дружно живем".

Корреспондент РИА Новости связалась с директором учреждения Ириной Синицыной. Она все отрицает: "Воспитатель ни в чем не замешана. Ничего такого не было".

"Ничего не произошло"

В младшей группе два воспитателя. Одна из них, Ирина Сироткина, изложила агентству свою версию. "Девятого октября я работала в первую смену. Когда пришла на работу на следующий день, дети рассказали, что Антон пробил стену в спальне. Я сразу поняла: что-то произошло. Мальчик просто так не повел бы себя, — говорит Сироткина. — Когда он вернулся из школы, признался мне, что другая воспитательница взяла его за руку, отвела в комнату и велела спать. Ушла, а потом вернулась в спальню с Сашей (имя изменено в интересах несовершеннолетнего), старшим воспитанником, который три раза ударил Антона головой об стену". Избитый мальчик пожаловался Ирине, что за экзекуцией наблюдала воспитательница и другие дети.

Ирина Сироткина просмотрела тетрадь передач (там воспитатели коротко сообщают, как прошел день) и выяснила, что ее коллега написала докладную на Антона: указала, что в тот день мальчик отказывался делать уроки, не посещал кружки, не шел на контакт и никак не объяснял такое поведение. Была еще одна докладная — уже от воспитанниц детского дома. Девочки возмутились тем, что двое других мальчишек из младшей группы "незаслуженно обижали Антона": пинали его, набрасывались с кулаками, скидывали с кровати. Ирина объяснила, что поговорила с хулиганами, — те успокоились и принесли извинения.

Узнав обо всем, Ирина Сироткина обратилась к директору: "Она была очень удивлена". А через несколько дней руководитель, по словам воспитателя, попросила не распространять информацию.

"Аллергия"

В первые дни после случившегося на лице Антона были видны покраснения. Врач Галина Гришина, которая регулярно приходит по утрам для осмотра детей, сказала агентству, что ничего не знала об инциденте: "У него на щеке было пятнышко красное. Думала, аллергия. Через некоторое время заметила, что он стал дергать головой. Вызвала скорую и отправила в больницу".

По словам Сироткиной, ее коллега-воспитатель с трудом согласилась на госпитализацию Антона: хотели дождаться невропатолога, который должен был приехать 31 октября. Однако 28-го мальчика все-таки отправили в больницу — на этом настояла Гришина. Антон до сих пор в медучреждении, идет на поправку. Ирина Сироткина уточняет, что у мальчика "небольшое сотрясение": "Об этом мне сообщили лечащие врачи при личной встрече". Впрочем, терапевт Галина Гришина заявляет, что ребенка госпитализировали по другой причине: из-за обострения хронической болезни, связанной с сосудами головного мозга.

На прошлой неделе Сироткина навестила мальчика и спросила, рассказывал ли он медикам о случившемся с ним, тот ответил утвердительно. Один из лечащих врачей Антона объяснил Ирине, что следов жестокого обращения с ребенком на момент поступления в больницу не было. "Был даже консилиум, со слов доктора. Но из-за того, что прошел большой срок с 9 октября, разбираться в этом, как они выразились, не входит в их компетенцию", — сетует воспитатель.

На вопрос агентства, почему она сразу не обратилась в прокуратуру, Сироткина ответила: хотелось все решить внутри детского дома. Кроме того, она заверяет, что не в курсе, кто разместил анонимный пост в Сети. "Директор попросила меня написать объяснительную по каждому пункту анонимки. Но я не стала этого делать: сообщение опубликовано не по моей инициативе". Воспитатель не скрывает: большая часть коллектива заняла нейтральную позицию, а некоторые теперь и вовсе сторонятся Ирины.

Проверки

РИА Новости удалось побеседовать с автором анонимного поста — по ее просьбе мы не уточняем, каким образом она связана с детским домом. Собеседница утверждает: оперативные комментарии в защиту детдома появились "по указке": "Это все выпускники из группы завуча. Многие из них в свое время били маленьких, "помогали" воспитателям "поддерживать дисциплину". Те, кто сейчас там живут и пишут дифирамбы, — им просто некуда деваться. Руководство намерено стоять до последнего и твердить, что ничего не было". Автор нашумевшего сообщения не скрывает: "Хотелось бы, чтобы воспитатель, замешанный в этом, был уволен. А для мальчика — чтобы поскорее нашлась приемная семья".

К слову, по информации Ирины Сироткиной, приемные родители уже есть: они приезжали на прошлой неделе и хотели забрать сестру Антона. Поскольку брата и сестру нельзя разлучать, возьмут обоих. Тогда Антона госпитализировали, поэтому, как заметила Сироткина, ей пришлось умолчать об инциденте и не говорить, где находится ребенок. Воспитатель добавляет, что, узнав о госпитализации, потенциальные отец с матерью навестили мальчика в больнице. "Антона планируют выписать 6 ноября — в этот же день он с сестрой отправится в гости к приемной семье", — рассказала Сироткина.