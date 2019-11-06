Тодд Филлипс рассказал, убил ли Джокер свою соседку Софи

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс в интервью IndieWire рассказал о том, что стало с соседкой Артура Флека Софи (Зази Битц), после того как герой Хоакина Феникса вошел в ее квартиру.
"Большинство людей, с которыми я общался, думают, что Флек не убил ее. И правильно делают. Несмотря на то, что Артур — злодей, он жил по определенным правилам: наказывал только тех, кто делал ему больно", — пояснил он.
По словам режиссера, в первоначальном сценарии была сцена, в которой Софи смотрит по телевизору шоу Мюррея Франклина (Роберт Де Ниро ), на которое пришел Флек.
Но Филлипс убрал ее, так как хотел, чтобы акцент в этом эпизоде был только на Джокере.