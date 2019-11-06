Эмма Уотсон рассказала, как относится к своему одиночеству

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Звезда фильмов про Гарри Поттера Эмма Уотсон в интервью Vogue рассказала о том, почему счастлива быть одинокой.
Британская актриса призналась, что еще недавно переживала из-за того, что ей скоро (15 апреля) исполнится 30 лет, а она до сих пор не замужем.
"Если вам скоро исполнится 30 лет, но у вас нет мужа, ребенка — это доставляет вам беспокойство", — сказала Уотсон.
Однако, по ее словам, ей удалось справиться с этими мыслями и принять ситуацию.
"Я никогда не верила людям, которые говорили: "мне нравится быть одной или одному". А сейчас я сама счастлива быть одинокой. Я называю это "партнерством с собой" и самосовершенствованием", — объяснила Эмма.
Сейчас одна из самых высокооплачиваемых актрис Великобритании активно занимается продвижением фильма "Маленькие женщины", в котором она сыграла. Картина выходит на экраны в январе 2020 года.