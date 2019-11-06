"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Виктория Дубовская. Семь убийств, двенадцать разбойных нападений, три ограбления и несколько краж — 50 лет назад таинственная банда почти год держала в страхе жителей Саратовской области. После длительного расследования криминалисты выяснили: жестокие преступления совершали сельские подростки, готовые выполнить любой приказ своего "шефа".

"Бессмысленные" убийства

В ночь на 13 апреля 1969-го в городе Балашове Саратовской области произошли сразу два убийства. Погибли мужчины средних лет. Одного нашли в районе Кирпичного завода, второго — на заброшенном кладбище. Их фактически растерзали: эксперты насчитали десятки ножевых ранений.

С таким местные силовики еще не сталкивались. В Балашов срочно направили следственную группу из Саратова. Оперативники тщательно изучили места преступлений, опросили десятки свидетелей, отработали множество версий, однако дело с мертвой точки не сдвинулось.

Спустя месяц в полицию явились двое с чистосердечным признанием.

"Оба местные, — рассказывает РИА Новости председатель Совета ветеранов при Балашовском УВД Станислав Кураев. — Но после тщательного допроса стало понятно: к убийствам они не имеют никакого отношения — просто у них были проблемы с головой".

Дело совсем запуталось. А в ночь на 19 июля в селе Репное близ Балашова неизвестные жестоко расправились с влюбленной парой.

Люди уже боялись выходить по вечерам на улицу, город патрулировали наряды милиции. В Саратовскую область прислали лучших криминалистов страны, расширив следственную группу до семи человек.

"Засветились на танцах"

Эксперты понимали: тут орудует самая настоящая ОПГ. Причем члены банды могут быть причастны к десяткам нераскрытых преступлений — от мелких краж до жестоких убийств.

© Фото : из личного архива Станислава Кураева Василий Кабанов © Фото : из личного архива Станислава Кураева Василий Кабанов

Ознакомившись со статистикой оперативных сводок, следователи выявили любопытную закономерность: хотя за последние несколько месяцев уровень преступности в области резко вырос, один населенный пункт — село Хоперское — бандиты словно обходили стороной.

Местный участковый сообщил коллегам, что в селе есть сплоченная группа подростков, "воспитанием" которых активно занимается 30-летний Василий Кабанов.

О Кабанове было известно немного: образование — четыре класса, был женат, развелся. Последние годы работал на одном из главных предприятий Балашова — крупнейшем в Европе комбинате по изготовлению плащевых тканей.

Там его характеризовали как добросовестного сотрудника, фотопортрет висел на Доске почета. Но бывшая жена считала его настоящим бандитом — так прямо и сказала милиции. Разумеется, для ареста этого было недостаточно.

"Они, конечно, хулиганили, но ничего серьезного за ними не числилось, — объясняет Кураев. — Потом, кстати, мы раскрыли секрет такой идеальной статистики в Хоперском: участковый просто не регистрировал жалобы и прятал их у себя на чердаке".

Ситуация изменилась лишь осенью, когда в селе Ново-Глебовка ограбили магазин. Местные опознали в преступниках шпану из Хоперского: Сережу Горячева, Вову Сучкова и Колю Свистунова. В Ново-Глебовке их несколько раз видели на танцах. Подростки привели оперативников к целому тайнику с награбленным. В итоге за решетку отправилось 16 человек.

"Набить руку на убийствах"

По версии следствия, Кабанов собрал банду в начале 1969-го для "больших дел". Чтобы вступить в группировку, подростки должны были сдать экзамен: например, украсть банку варенья или магнитофон.

Со временем задания становились все более жестокими. Члены банды собирались в квартире у Кабанова, получившего кличку Шеф, выпивали, играли в карты. Проигравшего могли заставить убить первого встречного. Подобные карточные "долги" подростки отдавали довольно быстро.

В июле 1969-го банда приняла "присягу". Подростки поклялись "быть преданными своему делу и беспрекословно выполнять все приказы командиров и начальников и, если потребуется, отдать жизнь за друзей". Под "документом" расписались кровью.

В тот же вечер Шеф объявил систему наказаний за нарушение дисциплины. На первый раз — выговор, на второй — приказ убить человека, на третий — двойное убийство. Иначе — смерть, причем и членам семьи провинившегося.

Бандиты успели совершить семь убийств. По версии следствия, это были своеобразные "тренировки": в дальнейшем Кабанов планировал ограбить банк или инкассаторскую машину, поэтому нуждался в людях, не боящихся крови.