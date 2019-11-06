Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T12:12Z
https://ria.ru/20191106/1560602968.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156057/90/1560579074_222:0:2666:1375_1036x0_80_0_0_f4742a53af44a623e366310253f871a7.jpg
РИА Новости

"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом

08:00 06.11.2019 (обновлено: 12:12 06.11.2019)
104366
© Фото : из личного архива Станислава КураеваЧлены банды Кабанова
Члены банды Кабанова
© Фото : из личного архива Станислава Кураева
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Виктория Дубовская. Семь убийств, двенадцать разбойных нападений, три ограбления и несколько краж — 50 лет назад таинственная банда почти год держала в страхе жителей Саратовской области. После длительного расследования криминалисты выяснили: жестокие преступления совершали сельские подростки, готовые выполнить любой приказ своего "шефа".

"Бессмысленные" убийства

В ночь на 13 апреля 1969-го в городе Балашове Саратовской области произошли сразу два убийства. Погибли мужчины средних лет. Одного нашли в районе Кирпичного завода, второго — на заброшенном кладбище. Их фактически растерзали: эксперты насчитали десятки ножевых ранений.
С таким местные силовики еще не сталкивались. В Балашов срочно направили следственную группу из Саратова. Оперативники тщательно изучили места преступлений, опросили десятки свидетелей, отработали множество версий, однако дело с мертвой точки не сдвинулось.
© Фото : официальный сайт города БалашоваГород Балашов, Саратовская область
Город Балашов, Саратовская область
© Фото : официальный сайт города Балашова
Город Балашов, Саратовская область
Спустя месяц в полицию явились двое с чистосердечным признанием.

"Оба местные, — рассказывает РИА Новости председатель Совета ветеранов при Балашовском УВД Станислав Кураев. — Но после тщательного допроса стало понятно: к убийствам они не имеют никакого отношения — просто у них были проблемы с головой".

Дело совсем запуталось. А в ночь на 19 июля в селе Репное близ Балашова неизвестные жестоко расправились с влюбленной парой.
Люди уже боялись выходить по вечерам на улицу, город патрулировали наряды милиции. В Саратовскую область прислали лучших криминалистов страны, расширив следственную группу до семи человек.

"Засветились на танцах"

Эксперты понимали: тут орудует самая настоящая ОПГ. Причем члены банды могут быть причастны к десяткам нераскрытых преступлений — от мелких краж до жестоких убийств.
© Фото : из личного архива Станислава Кураева Василий Кабанов
Василий Кабанов
© Фото : из личного архива Станислава Кураева
Василий Кабанов
Ознакомившись со статистикой оперативных сводок, следователи выявили любопытную закономерность: хотя за последние несколько месяцев уровень преступности в области резко вырос, один населенный пункт — село Хоперское — бандиты словно обходили стороной.
Местный участковый сообщил коллегам, что в селе есть сплоченная группа подростков, "воспитанием" которых активно занимается 30-летний Василий Кабанов.
О Кабанове было известно немного: образование — четыре класса, был женат, развелся. Последние годы работал на одном из главных предприятий Балашова — крупнейшем в Европе комбинате по изготовлению плащевых тканей.
Там его характеризовали как добросовестного сотрудника, фотопортрет висел на Доске почета. Но бывшая жена считала его настоящим бандитом — так прямо и сказала милиции. Разумеется, для ареста этого было недостаточно.
Члены банда Тяп-Ляп
31 августа 2018, 08:00РИА Новости
Псы с окраин. История первой советской ОПГ "Тяп-Ляп"
"Они, конечно, хулиганили, но ничего серьезного за ними не числилось, — объясняет Кураев. — Потом, кстати, мы раскрыли секрет такой идеальной статистики в Хоперском: участковый просто не регистрировал жалобы и прятал их у себя на чердаке".
Ситуация изменилась лишь осенью, когда в селе Ново-Глебовка ограбили магазин. Местные опознали в преступниках шпану из Хоперского: Сережу Горячева, Вову Сучкова и Колю Свистунова. В Ново-Глебовке их несколько раз видели на танцах. Подростки привели оперативников к целому тайнику с награбленным. В итоге за решетку отправилось 16 человек.

"Набить руку на убийствах"

По версии следствия, Кабанов собрал банду в начале 1969-го для "больших дел". Чтобы вступить в группировку, подростки должны были сдать экзамен: например, украсть банку варенья или магнитофон.
Со временем задания становились все более жестокими. Члены банды собирались в квартире у Кабанова, получившего кличку Шеф, выпивали, играли в карты. Проигравшего могли заставить убить первого встречного. Подобные карточные "долги" подростки отдавали довольно быстро.
Бандит Яков Кошельков
24 января, 08:00РИА Новости
Черный день милиции: как в Москве за сутки убили более 30 постовых
В июле 1969-го банда приняла "присягу". Подростки поклялись "быть преданными своему делу и беспрекословно выполнять все приказы командиров и начальников и, если потребуется, отдать жизнь за друзей". Под "документом" расписались кровью.
В тот же вечер Шеф объявил систему наказаний за нарушение дисциплины. На первый раз — выговор, на второй — приказ убить человека, на третий — двойное убийство. Иначе — смерть, причем и членам семьи провинившегося.
Бандиты успели совершить семь убийств. По версии следствия, это были своеобразные "тренировки": в дальнейшем Кабанов планировал ограбить банк или инкассаторскую машину, поэтому нуждался в людях, не боящихся крови.
Его планам не суждено было реализоваться. В 1971-м суд приговорил Кабанова и его правую руку Сергея Горячева, которому к тому времени уже исполнилось 18, к расстрелу. Остальные получили от трех до 12 лет тюрьмы.
3431422519750
Обсудить 47
Происшествия
Популярные комментарии
А сейчас, таким бы зверям, выдали "премии" в виде маленького срока, а потом по УДО. Чувствуете разницу в том, как нас защищали и как "защищают" сейчас при Путине?
6 ноября, 09:02
ВпВсё помню! Дедушка
86014155
Один заголовок уже пропагандирует насилие. Нельзя такое писать для всех, тем более с деталями и аргументами, для чего они это делали. Могут найтись подражатели..
6 ноября, 09:05
Meyerol Meyerol
58222110
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Спиральная галактика
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
Александр Вучич
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Девушка гуляет в Александровском саду в Москве
Синоптики предупредили о температурных рекордах в ЦФО и Черноземье
Грустный мальчик сидит на лестнице
В Нижегородской области рассказали об избиении ребенка с подачи воспитателя
Актер Виталий Жигалин
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье нашли тела двоих детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
Лента новостейМолния