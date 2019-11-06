Связанные одной нефтью: Минск готовит Украине топливный кризис

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Украине может грозить острый кризис на топливном рынке. Причина — августовский запрет на импорт солярки из России. В результате главным поставщиком нефтепродуктов в страну стала Белоруссия. О том, как Киев оказался заложником экономических отношений Москвы и Минска, — в материале РИА Новости.

Опустевшая труба

Несколько месяцев назад правительство Украины объявило об импортной пошлине на дизельное топливо, поступающее по трубопроводу "Прикарпатзападтранс". Объяснили это большим объемом поставок: поскольку российское топливо "из трубы" было самым дешевым, его доля на внутреннем рынке достигла 45%.

Киевские власти хотели избавиться от топливной зависимости. "Россияне начали нас пугать тем, что введут санкции, — цитирует портал 112.ua чиновника президентской администрации. — Появилось требование о специальных разрешениях на поставку энергоносителей. Одним словом, было решено, что 45% — это перебор в поставках страны, которая к нам недружественна".

В команде Зеленского прекрасно понимали, что в результате цены на украинских автозаправках резко вырастут. Поэтому пошлину ввели только после второго тура президентских выборов, который состоялся 22 июля.

С сентября поставки по трубопроводу "Прикарпатзападтранс" прекратились, дизтопливо на АЗС начало быстро дорожать, за ним потянулись бензин и автогаз. Однако после скачка цен на 20% розничный рынок стабилизировался.

"Единственным логичным объяснением такой стабильности могут быть тайные договоренности между правительством и ведущими компаниями, имеющими значительную рыночную власть", — уверен директор украинского НТЦ "Психея" Сергей Сапегин.

То же, но дороже

От полноценного топливного кризиса Украину спасла Белоруссия. В конце августа Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Александром Лукашенко, после чего в Минск вылетела украинская правительственная делегация. В итоге белорусский лидер не только согласился увеличить поставки нефтепродуктов, но и отложил закрытие Мозырского НПЗ на плановый ремонт.

"Укргаздобыча" и "Белнефтхим" заключили контракт на дополнительную поставку 20 тысяч тонн дизтоплива в месяц до конца года.

Стоит отметить, что резонансное решение украинского правительства о возобновлении импорта российской электроэнергии тоже стало следствием перекрытия "Прикарпатзападтранса": Киев таким образом снизил потребности в дизельном топливе теплоэлектростанций страны.

Все выглядит так, будто правительство Украины успешно решило сложнейшую задачу: добилось топливной независимости от России, не обрушив при этом внутренний рынок. Но это только на первый взгляд.

Если в первом полугодии главным поставщиком нефтепродуктов на украинский рынок была Россия, то сегодня абсолютный лидер — Белоруссия, чья доля в импорте дизтоплива уже превысила 50% и продолжает расти.

"Белоруссия производит нефтепродукты из российской нефти. То есть от российской зависимости украинский рынок топлива не избавился, но за счет удорожания логистики стал получать дизтопливо с большей себестоимостью", — констатирует Сергей Сапегин.

Двойная зависимость

По сути, теперь Украина зависит не только от России, но и от российско-белорусских торговых отношений. И это грозит Киеву большими проблемами.

Дело в том, что в 2020 году российская нефть для белорусских НПЗ может существенно подорожать. "На 17,7 доллара за тонну", — предупредила в конце октября заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина. Это связано с выполняемым Россией налоговым маневром.

"Об этом уже не раз говорилось: налоговый маневр ведет к снижению таможенной пошлины и, как следствие, удорожанию нефти для Белорусии, — отметила Гурина. — Сейчас белорусские НПЗ работают в условиях первого этапа налогового маневра. И если раньше нефть для них стоила около 50% от мировой цены, то сегодня уже близка к 80%".

По ее словам, после второго этапа налогового маневра стоимость российской нефти для белорусов практически сравняется с мировой, так что "Белнефтехим" готовится закупать нефть и у других стран. "Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики", — сообщила Светлана Гурина, подчеркнув, что "по мере сближения цены на российскую нефть с мировой ценой привлекательность альтернативных поставок будет возрастать".

Напомним, что еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о перспективе полного отказа от российской нефти за счет закупок у Ирана, США, Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов.

В октябре от политических деклараций Минск перешел к конкретным действиям: во время визита Лукашенко в Казахстан 25 октября были согласованы основные параметры сделки по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию. Речь идет об объемах от одного миллиона до 3,5 миллиона тонн в год.

Однако любая альтернатива обходится Минску дороже из-за транспортных расходов. По оценкам экспертов, даже за тонну казахской нефти белорусским НПЗ придется платить на 30-35 долларов больше. Не говоря уже о саудовской или американской.

Значит, себестоимость белорусских нефтепродуктов в следующем году заметно увеличится и особенно пострадает от этого основной импортер — Украина. Подорожание топлива всегда сказывается на цене практически всех товаров и услуг. Так что страну может ждать очередной виток инфляции.