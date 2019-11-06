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РИА Новости
Люди Донбасса

"Люди Донбасса". Человек, который налаживает жизнь там, где идет война

14:37 06.11.2019
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"Люди Донбасса" — новый проект Кирилла Вышинского о тех, кто уже пять лет живет в условиях гражданской войны на Украине. В новом выпуске глава администрации Горловки — третьего по масштабам города непризнанной республики — Иван Приходько расскажет о том, чего стоит наладить быт среди военных действий — чинить разбитые дома, заниматься газом и светом, следить за состоянием коммуникаций, и как сложно жить там, где не прекращается война.
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Люди ДонбассаИван ПриходькоГорловкаСитуация в ДНР и ЛНРКирилл ВышинскийОбществоПолитика
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