"Люди Донбасса". Человек, который налаживает жизнь там, где идет война

"Люди Донбасса" — новый проект Кирилла Вышинского о тех, кто уже пять лет живет в условиях гражданской войны на Украине. В новом выпуске глава администрации Горловки — третьего по масштабам города непризнанной республики — Иван Приходько расскажет о том, чего стоит наладить быт среди военных действий — чинить разбитые дома, заниматься газом и светом, следить за состоянием коммуникаций, и как сложно жить там, где не прекращается война.