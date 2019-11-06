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РИА Новости

Таллин боится приглашения на День Победы в Москву

08:00 06.11.2019
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© AFP 2019 / Raigo PajulaПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© AFP 2019 / Raigo Pajula
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Нечто весьма любопытное происходит на верхних этажах власти Эстонской Республики.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что не рекомендовал бы президенту Керсти Кальюлайд ехать в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне — если поступит приглашение из Кремля. Он отметил, что "в конечном итоге решение должен принять президент, но я относился бы к этому с большой осторожностью".
Тут уже не столь важно, поедет ли на самом деле Кальюлайд в Россию на 9 Мая. Слова министра недвусмысленно указывают, что в Таллине подобное развитие событий (еще совсем недавно — абсолютно фантастическое) в принципе рассматривается как возможное.
Это в очередной раз привлекает внимание к фигуре эстонского президента, которая в последнее время идет явно не в ногу со слаженным антироссийским строем прибалтийских стран. А недоуменная реакция местных элит, в том числе самых высокопоставленных ее представителей, свидетельствует, что они сами не вполне понимают, что происходит.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
4 ноября, 12:00РИА Новости
Глава эстонского МИД рекомендовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая
Начать, пожалуй, стоит с весьма нетривиальных — по российским меркам — обстоятельств, при которых Кальюлайд заняла президентский пост. В течение 12 лет, с мая 2004 года, она была представителем Эстонии в Европейской счетной палате и работала в Люксембурге. В сентябре 2016-го вернулась на родину. Уже 27 числа того же месяца ее выдвинули кандидатом на пост главы республики, а 3 октября при голосовании в национальном парламенте она получила необходимое для победы число голосов.
Первые пару лет ее президентства ничем не выделялись в прибалтийской политике. Но нынешней весной госпожа Кальюлайд вызвала переполох у наших тамошних соседей. Всех трех.
В апреле она приезжала в Москву и встречалась с Владимиром Путиным. Причем детали того визита вызвали глубокую настороженность в регионе — начиная с того, что официальная причина поездки (открытие после капитального ремонта исторического здания посольства страны) была воспринята как формальный повод для общения с российским лидером.
Тогда же она пригласила Путина принять участие в VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов, который состоится 17-19 июня следующего года в Тарту. В середине октября Кальюлайд направила ему уже официальное приглашение. Как и еще двум президентам — Финляндии и Венгрии.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
15 октября, 15:52РИА Новости
Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов
На дворе — не середина 2010-х. Сказки про страну-изгоя давно забыты. Россия вернула себе державный статус, идет от одной громкой геополитической победы к другой, отношения с Западной Европой практически восстановлены. Очевидно, что если вдруг Путин приедет в Тарту, это на порядок поднимет статус мероприятия и станет огромным внешнеполитическим успехом Кальюлайд.
Совершенно неизвестно, решит ли президент России внезапно посетить маленькую и довольно враждебную страну. Никакого приглашения Кальюлайд на День Победы тоже пока не поступало (и вряд ли это удивительно — с учетом того, как данная маленькая страна относится к Великой Отечественной).
Эстонские элиты беспокоит сама возможность восстановления невраждебных отношений с Россией.
Тем не менее неуверенная интонация Урмаса Рейнсалу создает впечатление, что Керсти Кальюлайд может нарушить незыблемый уже которое десятилетие порядок вещей.
Разгадка столь странных телодвижений представителей Эстонии видится в попытках скорректировать сложившуюся за последние годы политику республики и сделать ее более соответствующей новым реалиям.
С 2014 года все три прибалтийских государства лежат на алтаре бескомпромиссной борьбы с российским "Мордором" и по сей день в истеричной форме демонстрируют готовность принести себя в жертву ради победы всего прогрессивного человечества.
Беда в том, что события пошли по совершенно неожиданному для них сценарию, в результате чего ныне они выглядят не первой линией обороны консолидированного Запада против неизбежной агрессии Москвы, а глупыми провинциалами, которые никак не поймут, что главные игроки между собой договорились и война закончилась, не начавшись. По пути регион умудрился растерять почти все еще остававшиеся у него "плюшки" от подобного соседства — от транзита до банков-"прачечных".
Однако реальность все-таки начала пробивать себе дорогу среди наиболее трезвомыслящих представителей их элит, которые теперь пытаются решить задачу, как провернуть фарш назад: восстановить отношения с Россией, но при этом не совсем уж отказаться от антироссийского позиционирования и не вызвать гнев США.
Пешеходный КПП Нарва-2 открылся на границе РФ и Эстонии
17 сентября, 19:06Акценты
Эстония захотела быть самостоятельным партнером РоссииТаллин настроен на позитив в отношениях с Москвой и поступательное движение. Хочется верить, что не в то место, куда дорога вымощена благими намерениями. Надо лишь выполнить ряд элементарных условий.
Последнее крайне важно.
О суверенности прибалтийских государств, в принципе, говорить не приходится. И хотя формально они лояльны ЕС, по существу их сюзерен находится за океаном. Это обусловлено в том числе и военно-политической значимостью данной территории для Вашингтона. Так что совсем неслучайно последние десятилетия Штаты уделяли достаточно большое внимание контролю над Латвией, Литвой и Эстонией, действуя через их элиты. Значительная часть высокопоставленных лиц трех республик имеет в своих биографиях строчки, которые прочно связывают их с Америкой, случалось и прямое десантирование в президентские кресла эмигрантов с далекого материка.
К тому же, несмотря на все изменения, Соединенные Штаты вполне устраивает сохранение в Прибалтике статус-кво. Совсем недавно вышло очередное исследование обслуживающего Пентагон и американские спецслужбы фонда об обороне региона от российской агрессии, где среди прочего дана рекомендация восстановить там обязательную призывную военную службу. А то, что требования и запросы из-за океана влекут для республик все более тяжелые социально-экономические и политические последствия, которые уже не выглядят адекватной ценой за происходящее, так это не проблема Вашингтона. Делайте, что велено.
На этом фоне Керсти Кальюлайд интересна тем, что в ее прошлом нет особых связей со Штатами. Зато в наличии многолетняя работа в самом сердце старой Европы и ее бюрократии — именно там, где в полный рост идут процессы восстановления сотрудничества с Россией, включая новые масштабные проекты.
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22 октября, 11:55РИА Новости
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Легко предположить, что эстонский президент выступает в своей стране проводником именно западноевропейской линии, которая все более отчетливо противостоит американцам. И, судя по всему, мы еще увидим схватку двух бульдогов — европейского и американского — за контроль над Прибалтикой.
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Керсти КальюлайдЭстонияРоссияАвторы
Популярные комментарии
"Россия... идет от одной громкой геополитической победы к другой..." - да так быстро, что у народа штаны на бегу сваливаются)))
6 ноября, 08:19
big_medved
301110169
Во времена «захватнического» СССР на территориях балтийских республик были выстроены самые передовые предприятия.Захватчиками...
6 ноября, 08:46
Олег 84
4600000
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