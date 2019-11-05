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РИА Новости

"Росатом" назвал сроки получения лицензии на строительство АЭС "Пакш-2"

23:22 05.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
ПАКШ, 5 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает во второй половине 2021 года получить лицензию на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии, а уж в марте 2020 года сдаст документы для ее получения, сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Он напомнил, что осенью этого года венгерская сторона утвердила технический проект АЭС "Пакш-2", что дало возможность готовить документы на строительную лицензию. "Следующий шаг - в марте сдать всю лицензионную документацию заказчику и оказать всяческое содействие, чтобы заказчик сдал (эти документы венгерскому атомному) регулятору в течение июня следующего года", - сказал Лихачев. "И у регулятора есть право 15 месяцев рассматривать эти документы. Исходя из этого, лицензию мы ожидаем во второй половине 2021 года", - добавил Лихачев.
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Росатом будет стараться ускорить выполнение работ, предписанных контрактом на строительство станции, отметил Лихачев. "Я доволен сегодняшним уровнем взаимодействия с венгерским заказчиком, но, без сомнения, мы видим резервы для того, чтобы можно было улучшить совместную работу", - сказал глава Росатома.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства - венгерская компания Paks II Nuclear Power Plant. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
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В июне на площадке "Пакша-2" началось возведение объектов строительно-монтажной базы - административных зданий, монтажных цехов, складов и других, которые в дальнейшем обеспечат сооружение двух новых энергоблоков атомной станции.
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АЭС "Пакш-2"Алексей ЛихачевРосатомРоссияВенгрияВ мире
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