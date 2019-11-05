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РИА Новости

Германия призвала к сохранению Договора об открытом небе

23:21 05.11.2019 (обновлено: 23:22 05.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Правительство Германии выступает за сохранение соглашения об открытом небе, которое позволяет участникам договора, в том числе США и РФ, собирать информацию о военной активности друг друга, сообщает издание Süddeutscher Zeitung.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу.
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По данным газеты, глава МИД ФРГ Хайко Маас 18 октября написал госсекретарю США письмо, в котором отметил "особую значимость соглашения для и без того испорченной ситуации в сфере разоружения", пишет издание. В МИД Германии подчеркивают, что соглашение должно сохраниться, "потому что оно остается одним из последних функционирующих механизмов построения доверия между Европой и Россией". Как подчеркивает газета, несмотря на выдвигаемую в адрес России критику относительно выполнения соглашения, в Европе исходят из того, что "отдельные нарушения никак не оправдывают прекращение действия договора".
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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Договор об открытом небеХайко МаасДональд ТрампГерманияРоссияСШАБезопасностьВ мире
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