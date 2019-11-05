Египет поприветствовал решение Британии возобновить рейсы в Шарм-эш-Шейх

Глава Египта выразил надежду на то, что возобновление прямого авиасообщения послужит укреплению двусторонних отношений "до желаемого уровня, особенно в области экономики, инвестиций, безопасности и туризма".

Власти Великобритании приостановили авиасообщение с Шарм-эш-Шейхом в 2015 году в связи с угрозой безопасности, возникшей после того, как 31 октября самолет авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение в небе над Синаем. На борту российского самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.