Египет поприветствовал решение Британии возобновить рейсы в Шарм-эш-Шейх

КАИР, 11 ноя - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси в ходе телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном приветствовал решение Лондона о снятии ограничений на коммерческие рейсы в Шарм-эш-Шейх.
Ранее министерство транспорта Великобритании объявило о снятии ограничений на коммерческие рейсы в Шарм-эш-Шейх.
"Президент приветствовал недавнее решение британского правительства о возобновлении прямых рейсов из Великобритании в аэропорт Шарм-эш-Шейха", - говорится в сообщении пресс-службы египетского лидера.
Глава Египта выразил надежду на то, что возобновление прямого авиасообщения послужит укреплению двусторонних отношений "до желаемого уровня, особенно в области экономики, инвестиций, безопасности и туризма".
Власти Великобритании приостановили авиасообщение с Шарм-эш-Шейхом в 2015 году в связи с угрозой безопасности, возникшей после того, как 31 октября самолет авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение в небе над Синаем. На борту российского самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.