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РИА Новости

Египет поприветствовал решение Британии возобновить рейсы в Шарм-эш-Шейх

22:54 05.11.2019
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПрезидент Египта Абдель Фатах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси
© Фотохост-агентство
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Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси. Архивное фото
КАИР, 11 ноя - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси в ходе телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном приветствовал решение Лондона о снятии ограничений на коммерческие рейсы в Шарм-эш-Шейх.
Ранее министерство транспорта Великобритании объявило о снятии ограничений на коммерческие рейсы в Шарм-эш-Шейх.
Ситуация в Египте
22 октября, 17:24Туризм
Египет надеется на скорое возобновление полетов из России в Шарм-эш-Шейх
"Президент приветствовал недавнее решение британского правительства о возобновлении прямых рейсов из Великобритании в аэропорт Шарм-эш-Шейха", - говорится в сообщении пресс-службы египетского лидера.
Глава Египта выразил надежду на то, что возобновление прямого авиасообщения послужит укреплению двусторонних отношений "до желаемого уровня, особенно в области экономики, инвестиций, безопасности и туризма".
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
4 ноября, 17:41Туризм
В Египте после ремонта тестируют работу терминала аэропорта Шарм-эш-Шейха
Власти Великобритании приостановили авиасообщение с Шарм-эш-Шейхом в 2015 году в связи с угрозой безопасности, возникшей после того, как 31 октября самолет авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение в небе над Синаем. На борту российского самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
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Министерство транспорта ВеликобританииШарм-эш-ШейхВеликобританияЛондонЕгипетВ мире
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